Meğer Balonlu Naylonun Asıl Üretim Amacı Bambaşkaymış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kargo paketlerini açarken ilk iş olarak baloncuklarını patlattığımız, stresi yok eden o meşhur balonlu naylonun (Bubble Wrap) aslında evlerimizi süsleyecek bir duvar kağıdı olarak tasarlandığını biliyor muydunuz? İki mühendisin başarısızlıkla sonuçlanan ev dekorasyonu çılgınlığı, IBM bilgisayarları sayesinde dünyayı 10 kez saracak devasa bir ambalaj devrimine dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlük hayatta kırılacak eşyaları korumak için kullandığımız ve patlatması son derece eğlenceli olan balonlu naylon, aslında modern ambalaj endüstrisinin ihtiyaçlarından doğmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mucitler pes etmedi ve 1960 yılında Sealed Air Corporation'ı kurarak bu malzemeyi bu kez seraları sıcak tutacak bir "sera yalıtım malzemesi" olarak pazarlamaya çalıştı.
Fielding ve Chavannes, tasarımın kendisinden ziyade içindeki hava ceplerinin potansiyelini fark ederek odağı tamamen değiştirdiler: Malzeme artık duvarları süslemeyecek, kırılacak eşyaları koruyacaktı.
IBM'in ilk büyük müşteri olmasıyla birlikte balonlu naylon, nakliye dünyasının bir numaralı koruyucusu haline geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın