Meğer Balonlu Naylonun Asıl Üretim Amacı Bambaşkaymış

Amerika'da Stevens Teknoloji Enstitüsü ve Harvard İşletme Okulu kayıtlarına geçen bu sıra dışı hikaye, 1957 yılında New Jersey'deki bir makine atölyesinde başladı.

Mühendis Alfred Fielding ve Marc Chavannes, o dönem için çılgın bir iç tasarım konsepti üzerinde çalışıyorlardı: Üç boyutlu, dokulu bir duvar kağıdı. İkili, iki plastik duş perdesini birbirine lamine ederken, katmanların arasında hava kabarcıkları hapsetmeyi başardı. Ortaya çıkan nesne harika bir 3D görünüme sahipti ancak dönemin tüketicileri evlerinin duvarlarında plastik baloncuklar görme fikrine hiç sıcak bakmadı. Tasarım tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandı.