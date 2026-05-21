Serenay Sarıkaya’dan Gözaltı Kararı Sonrası İlk Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 13:28
Serenay Sarıkaya son yıllarda yalnızca projeleriyle değil, özel hayatı, tarzı ve sosyal medyada olay olan açıklamalarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. “Kimler Geldi Kimler Geçti”gibi ses getiren projelerle kariyerinde zirve dönemlerinden birini yaşayan ünlü oyuncu, Mert Demir’le yaşadığı ilişkiyle de sık sık gündeme geliyordu. Özellikle çiftin birlikte görüntülendiği anlar ve viral olan dans videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Serenay Sarıkaya bu kez kariyeri ya da aşk hayatıyla değil, 21 Mayıs Perşembe günü ortaya çıkan yasaklı madde soruşturmasıyla gündeme oturdu. Hakkında çıkan gözaltı kararı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, yurt dışında olduğunu belirterek en kısa sürede Türkiye’ye dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğini söyledi.

Serenay Sarıkaya güzelliği, oyunculuğu ve magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkileriyle de gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor.

Türkiye’nin en popüler kadın oyuncularından biri haline gelen Sarıkaya, özellikle dijital platform projeleriyle uluslararası görünürlüğünü artırırken, sosyal medyada da her adımı olay olmaya devam ediyor. Netflix’in büyük ses getiren romantik komedi dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti”de canlandırdığı Leyla Taylan karakteriyle son dönemin en çok konuşulan performanslarından birine imza atmıştı.

Öte yandan Sarıkaya’nın özel hayatı da en az projeleri kadar gündemde kalmaya devam ediyor. Müzisyen Mert Demir ile yaşadığı ilişki, ikilinin konserlerde verdiği samimi görüntüler ve özellikle “Ateşe Düştüm” performanslarında birlikte yaptıkları danslarla sosyal medyada gündem olmuştu. Serenay’ın Mert Demir’in şarkısına vokal desteği vermesi de çiftin hem duygusal hem profesyonel anlamda uyumunu gözler önüne sermişti. Bunun yanı sıra oyuncunun “Şahmaran”, “Aile” ve yıllarca kapalı gişe oynayan “Alice Müzikali” gibi projelerde gösterdiği performanslar da kariyerini bambaşka bir noktaya taşımıştı.

Ancak Serenay Sarıkaya bu kez kariyeri ya da ilişkisiyle değil, 21 Mayıs Perşembe günü gündeme düşen yasaklı madde soruşturmasıyla konuşulmaya başlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında; oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya dünyasından toplam 25 isim hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı çıkarıldı. Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Mabel Matiz, Tan Taşçı, Berkay Şahin, Feyza Civelek, Blok3, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimlerin de listede yer aldığı öğrenildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah saatlerinde operasyon için harekete geçtiği ve şüpheliler hakkında ifadelerinin alınması ile biyolojik örnek incelemesi yapılması yönünde talimat verildiği belirtildi.

Hakkındaki haberlerin ardından Serenay Sarıkaya’dan da ilk açıklama gecikmedi. Ünlü oyuncu, operasyon sırasında yurt dışında olduğunu belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Merhaba… Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
