Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Türkiye’de Tam Dolu Barajlar Sevindirdi

Geçtiğimiz yıl yağışsız geçen dönemin uzunluğu nedeniyle Türkiye’de ciddi kuraklık tehlikesi baş göstermişti. Birçok kentte planlı su kesintileri yapılmış ve su tasarrufu için planlar hazırlanmıştı. Bu yıl ise Türkiye, beklenenin üzerinde yağış aldı. Son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel riski meydana gelirken, Van, Muş, Sivas ve Elazığ’daki barajların tam kapasiteyle dolduğu ortaya çıktı.