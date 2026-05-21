article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Türkiye’de Tam Dolu Barajlar Sevindirdi

Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Türkiye’de Tam Dolu Barajlar Sevindirdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 13:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geçtiğimiz yıl yağışsız geçen dönemin uzunluğu nedeniyle Türkiye’de ciddi kuraklık tehlikesi baş göstermişti. Birçok kentte planlı su kesintileri yapılmış ve su tasarrufu için planlar hazırlanmıştı. Bu yıl ise Türkiye, beklenenin üzerinde yağış aldı. Son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel riski meydana gelirken, Van, Muş, Sivas ve Elazığ’daki barajların tam kapasiteyle dolduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm Akdeniz coğrafyasını tehdit eden kuraklıktan Türkiye de nasibini almıştı.

Tüm Akdeniz coğrafyasını tehdit eden kuraklıktan Türkiye de nasibini almıştı.

Geçtiğimiz yaz aylarında İzmir, Ankara gibi büyükşehirler de dahil olmak üzere planlı su kesintileri yapılmış ve baraj doluluk oranları birçok kentte sıfıra ulaşmıştı.

Kış aylarında beklenenin üzerinde yağışların olmasıyla birlikte barajlar adeta yeniden canlandı.

Son günlerdeki kuvvetli yağışlar sırasında Van’daki Koçköprü Barajı, Muş’taki Alparslan-2 Barajı, Sivas’taki Kılıçkaya Barajı ve Elazığ’daki Keban Barajı’nın tam kapasiteye ulaştığı öğrenildi.

Bazı barajlardan ise kontrollü su tahliyesi yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul’da baraj doluluk oranlarında son durum!

İstanbul’da baraj doluluk oranlarında son durum!

İSKİ’nin son açıkladığı rapora göre, İstanbul’da 20 Mayıs’ta baraj doluluk oranları yüzde 71,38 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 büyük barajın 21 Mayıs 2026 tarihli resmi doluluk yüzdeleri:

  • Elmalı Barajı: %97,4

  • Ömerli Barajı: %95,81

  • Darlık Barajı: %92,14

  • Alibey Barajı: %66,07

  • Terkos Barajı: %59,61

  • Kazandere Barajı: %55,97

  • Pabuçdere Barajı: %55,61

  • Büyükçekmece Barajı: %54,84

  • Sazlıdere Barajı: %44,25

  • Istrancalar Barajı: %33,29

Ankara’daki baraj doluluk oranlarında son durum!

Ankara’daki baraj doluluk oranlarında son durum!

ASKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, 20 Mayıs’ta baraj doluluk oranları yüzde 46,28 oldu.

  • Akyar Barajı: %82,52

  • Çamlıdere Barajı: %40,52

  • Çubuk 2 Barajı: %71,07

  • Eğrekkaya Barajı: %80,85

  • Kargalı Barajı: %100,00

  • Kavşakkaya Barajı: %69,13

  • Kesikköprü Barajı: %100

  • Kurtboğazı Barajı: %32,13

  • Peçenek Barajı: %27,48

  • Türkşerefli Barajı: %5,20

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın