Vergi ve SGK Borcu Olanlar Dikkat: 72 Ay Taksit Dönemi Başlıyor! Kimler, Nasıl Yararlanacak?

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.05.2026 - 12:01
Milyonlarca mükellefi, esnafı ve şirketi yakından ilgilendiren vergi borçlarının tecil işlemlerine yönelik kritik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kamu alacaklarının tahsilat sürecini hızlandırmayı ve borçlu vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlayan bu yeni düzenleme, özellikle vade süresi ve teminat limitlerinde tarihi değişiklikleri beraberinde getiriyor. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan kanunla birlikte, kamuya olan borçların ödeme planları yeniden şekillenecek.

Kaynak: NTV/Burak Taşçı

Taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı.

Yeni yasal düzenlemenin en dikkat çekici maddesini, taksitlendirme sürelerinde yapılan radikal artış oluşturuyor. Mevcut sistemde en fazla 36 ay olarak uygulanan tecil ve taksitlendirme süresi, iki katına çıkarılarak 72 aya (6 yıl) yükseltildi. Bu uzun vadeli ödeme imkanı sayesinde, özellikle yüksek tutarlı borç yükü altında bulunan mükelleflerin nakit akışlarını daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmesi planlanıyor. Taksitlendirme imkanından vergi borcu olanların yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Mükelleflerin finansmana erişimde zorlandığı bu dönemde, borç yapılandırması için istenen teminat şartlarında da önemli bir esnekliğe gidildi. Daha önce oldukça düşük seviyelerde bulunan teminatsız tecil limiti, tam 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre, kamuya olan borcu 1 milyon liraya kadar olan vatandaşlardan ve esnaftan hiçbir şekilde teminat gösterme şartı aranmayacak.

Borcun 1 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Örneğin; toplamda 2 milyon lira vergi borcu bulunan bir işletme, borcun ilk 1 milyon liralık kısmı için teminat vermeyecek. Kalan 1 milyon liranın ise yarısı olan 500 bin lira için vergi dairesine banka teminat mektubu sunabilecek ya da taşınmaz ipoteği gerçekleştirebilecek.

Yıllık yüzde 39 faiz uygulanacak: Ödeyemeyenin borcu katlanacak.

Borçlarını taksite bağlamak isteyen mükellefler için süreç mevcut parametreler üzerinden yürütülecek. Düzenleme kapsamında tecil edilen borçlara yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi işletilecek. Ekonomi yönetimi ve uzmanlar, bu noktada borçluların ödeme kapasitelerini çok doğru analiz etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Taksitlendirilen borcun zamanında ödenememesi halinde, mükellefler yıllık yüzde 39 oranındaki faiz yükünü peşinen kabul etmiş sayılacağı için toplam borç yükü ciddi oranda katlanabilecek. Aynı zamanda borcun aksaması durumunda, vergi dairesine sunulan banka teminat mektuplarının nakde çevrilmesi veya gösterilen taşınmaz ipoteklerinin yanması riski de ortaya çıkacak. Bu nedenle başvuru yapacak olan kişilerin, aylık ödeme tutarlarını bütçelerine uygun şekilde planlaması büyük önem taşıyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
