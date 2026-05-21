Vergi ve SGK Borcu Olanlar Dikkat: 72 Ay Taksit Dönemi Başlıyor! Kimler, Nasıl Yararlanacak?

Yeni yasal düzenlemenin en dikkat çekici maddesini, taksitlendirme sürelerinde yapılan radikal artış oluşturuyor. Mevcut sistemde en fazla 36 ay olarak uygulanan tecil ve taksitlendirme süresi, iki katına çıkarılarak 72 aya (6 yıl) yükseltildi. Bu uzun vadeli ödeme imkanı sayesinde, özellikle yüksek tutarlı borç yükü altında bulunan mükelleflerin nakit akışlarını daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmesi planlanıyor. Taksitlendirme imkanından vergi borcu olanların yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Mükelleflerin finansmana erişimde zorlandığı bu dönemde, borç yapılandırması için istenen teminat şartlarında da önemli bir esnekliğe gidildi. Daha önce oldukça düşük seviyelerde bulunan teminatsız tecil limiti, tam 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre, kamuya olan borcu 1 milyon liraya kadar olan vatandaşlardan ve esnaftan hiçbir şekilde teminat gösterme şartı aranmayacak.

Borcun 1 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli kabul edilecek. Örneğin; toplamda 2 milyon lira vergi borcu bulunan bir işletme, borcun ilk 1 milyon liralık kısmı için teminat vermeyecek. Kalan 1 milyon liranın ise yarısı olan 500 bin lira için vergi dairesine banka teminat mektubu sunabilecek ya da taşınmaz ipoteği gerçekleştirebilecek.