Tuvalet Çukurundan 800 Yıllık Sır Çıktı: Defter ve Tuvalet Kağıdı Bulundu

Bir tuvalet çukurunda yapılan çalışmalarda, deri bir kese içinde korunmuş ahşap–balmumu bir defter ve Latince yazılar içeren 10 sayfalık bir kayıt ortaya çıkarıldı.

Uzmanlara göre yaklaşık 13. ila 14. yüzyıla tarihlenen bu küçük defterin, dönemin eğitimli bir tüccarına ait olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 8,6 x 5,5 santimetre boyutlarındaki nesne, stylus ile yazı yazılabilen balmumu yüzeyli sayfalardan oluşuyor. Sayfalarda yer alan Latince notların üst üste ve farklı yönlerde yazılmış olması ise çözümleme sürecini zorlaştırıyor.