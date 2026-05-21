Tuvalet Çukurundan 800 Yıllık Sır Çıktı: Defter ve Tuvalet Kağıdı Bulundu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 12:12
Almanya’da bir Orta Çağ tuvalet çukurunda yapılan kazıda, yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen balmumu bir defter ve deri bir kese gün yüzüne çıkarıldı. Latince notlar içeren bu küçük defterin, dönemin eğitimli bir tüccarına ait olabileceği düşünülüyor. Aynı alanda bulunan ipek kumaş parçalarının ise dönemin hijyen alışkanlıklarına dair ilginç ipuçları sunduğu belirtiliyor.

Kaynak: https://www.ancient-origins.net/news-...
Almanya’nın Paderborn kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Orta Çağ’a ait dikkat çekici bir buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

Bir tuvalet çukurunda yapılan çalışmalarda, deri bir kese içinde korunmuş ahşap–balmumu bir defter ve Latince yazılar içeren 10 sayfalık bir kayıt ortaya çıkarıldı.

Uzmanlara göre yaklaşık 13. ila 14. yüzyıla tarihlenen bu küçük defterin, dönemin eğitimli bir tüccarına ait olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 8,6 x 5,5 santimetre boyutlarındaki nesne, stylus ile yazı yazılabilen balmumu yüzeyli sayfalardan oluşuyor. Sayfalarda yer alan Latince notların üst üste ve farklı yönlerde yazılmış olması ise çözümleme sürecini zorlaştırıyor.

Buluntunun yer aldığı deri kesenin üzerindeki zambak motifi, eşyayı kullanan kişinin toplumsal olarak ayrıcalıklı bir konumda olabileceğine işaret ediyor.

Orta Çağ’da zambak sembolü, çoğunlukla soyluluk ve dini otoriteyle ilişkilendiriliyordu.

Kazı ekibi, aynı tuvalet çukurunda farklı organik kalıntılar da tespit etti. Ahşap kap parçaları, seramikler, sepet örnekleri ve ipek kumaş parçaları, bölgedeki günlük yaşamın izlerini birlikte sunuyor. Özellikle bazı ipek parçalarının, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra temizlik amaçlı değerlendirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Arkeologlar, defterin sahibinin kimliğine ulaşabilmek için bölgedeki tarihsel kayıtları da incelemeye hazırlanıyor. Buluntunun belirli bir mülkiyete bağlanabilmesi durumunda, Orta Çağ Paderborn’unda yaşamış bir kişinin ticari ve kişisel kayıtlarına doğrudan ulaşmak mümkün olabilecek.

Yaklaşık bir yıl sürecek konservasyon çalışmalarının ardından defter ve deri kese, Paderborn’daki müzede sergilenmeye hazırlanıyor. Buluntu, hem dönemin yazılı kültürüne hem de günlük yaşam pratiklerine ışık tutması açısından önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
