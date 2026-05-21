Haberler
Ekonomi
Bakan Açıkladı: İşsizlik Maaşlarına Bayram Düzenlemesi Geldi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 12:26
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Haziran’da ödenmesi planlanan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödemeler, bayramdan önce arefe günü 26 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan paylaşım geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ile kısa çalışma ödeneğinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.

Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
