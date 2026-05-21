Londra’da Dil Eğitimi Alan Hande Erçel’in İngilizcesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 12:42
Hande Erçel son yıllarda yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, dünya çapındaki marka iş birlikleri, Cannes çıkarmaları ve uluslararası görünürlüğüyle de adından söz ettiriyor.

Dünya genelinde yakaladığı büyük başarının ardından global bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, özellikle moda dünyasının en prestijli organizasyonlarında boy göstermesiyle Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Cannes Film Festivali’nde sergilediği iddialı tarzı ve dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleriyle sık sık yabancı basında yer alan Erçel, bu kez ise İngilizcesiyle gündemde.

Hande Erçel, son yıllarda yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da radarına giren isimlerden biri haline geldi.

Özellikle “Sen Çal Kapımı” dizisinin Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada fenomen olmasıyla birlikte uluslararası bir hayran kitlesi edinen Erçel, oyunculuk kariyerini artık global projeler ve dünya markalarıyla yaptığı iş birlikleriyle büyütmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü mücevher markası Pomellato’nun küresel marka yüzü olarak Cannes Film Festivali gibi prestijli organizasyonlarda boy gösteren güzel oyuncu, kırmızı halı tarzı, sosyal medya etkisi ve uluslararası görünürlüğüyle Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son dönemde Fransa’da adeta fırtına estiren Hande Erçel, 79. Cannes Film Festivali’nde yalnızca tarzıyla değil, İngilizcesiyle de gündeme oturdu. Festival kapsamında “La Vie D’Une Femme” filminin galasında boy gösteren oyuncu, Sophie Couture imzalı altın işlemeli iddialı elbisesi ve Pomellato’nun milyon dolarlık mücevherleriyle uluslararası moda basınından tam not aldı. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri, Erçel’in İngilizcesi oldu.

Hatırlanacağı üzere Hande Erçel’in İngilizce konuşmaları daha önce birkaç kez sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Özellikle 2025 yılında katıldığı bir marka etkinliğinde yaptığı İngilizce konuşma için bazı kullanıcılar telaffuzunu eleştirirken, bazıları ise başarılı bulmuştu. Ardından Londra’da dil eğitimi aldığı ortaya çıkan Erçel, aylar boyunca aksan ve konuşma çalışmalarıyla gündeme gelmişti. Hatta bir etkinlikte muhabirlerin “İngilizceniz nasıl gidiyor?” sorusuna esprili şekilde “Seviyemi bilemezsiniz” yanıtını vererek dikkat çekmişti.

Cannes’daki son görüntüler ise sosyal medyada bambaşka yorumlar aldı. Uluslararası basına Pomellato mücevherlerini İngilizce tanıtan Hande Erçel sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir Londra’da dil eğitimi aldığı bilinen ünlü oyuncu, Cannes Film Festivali kapsamında yüzü olduğu markanın tanıtımıyla dikkat çekti. Ancak Erçel’in konuşması sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar oyuncunun aksanını ve konuşma tarzını oldukça başarılı bulurken, bazıları ise eleştirdi. Özellikle geçmiş yıllarda İngilizce konuşmaları nedeniyle eleştirilen Erçel’in, Londra’daki dil okulunun ardından daha özgüvenli bir profil çizdiği yorumları yapıldı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
