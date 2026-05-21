Londra’da Dil Eğitimi Alan Hande Erçel’in İngilizcesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Özellikle “Sen Çal Kapımı” dizisinin Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada fenomen olmasıyla birlikte uluslararası bir hayran kitlesi edinen Erçel, oyunculuk kariyerini artık global projeler ve dünya markalarıyla yaptığı iş birlikleriyle büyütmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü mücevher markası Pomellato’nun küresel marka yüzü olarak Cannes Film Festivali gibi prestijli organizasyonlarda boy gösteren güzel oyuncu, kırmızı halı tarzı, sosyal medya etkisi ve uluslararası görünürlüğüyle Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son dönemde Fransa’da adeta fırtına estiren Hande Erçel, 79. Cannes Film Festivali’nde yalnızca tarzıyla değil, İngilizcesiyle de gündeme oturdu. Festival kapsamında “La Vie D’Une Femme” filminin galasında boy gösteren oyuncu, Sophie Couture imzalı altın işlemeli iddialı elbisesi ve Pomellato’nun milyon dolarlık mücevherleriyle uluslararası moda basınından tam not aldı. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri, Erçel’in İngilizcesi oldu.