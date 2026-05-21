Haier Bosphorus Challenger Cup İstanbul’da Başladı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye’nin uzun yıllardır ATP ve ATP Challenger organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“1946 yılında başlayan İstanbul Challenger geleneği bugün hâlâ dünyanın en köklü Challenger organizasyonlarından biri olarak devam ediyor. 1980’li yıllarda ATP Challenger Tour takvimine dahil olan bu organizasyon, Türkiye tenisinin uluslararası yolculuğunun en önemli yapı taşlarından biri haline geldi.

Bunun yanında 2015–2018 yılları arasında düzenlenen ATP 250 seviyesindeki Istanbul Open ve 2017–2019 ile 2021 yıllarında gerçekleştirilen Antalya Open organizasyonlarıyla ATP Tour takviminde yer aldık.

2008–2017 yılları arasında düzenlenen İzmir Cup, 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen Eskişehir Cup, 2015 yılında düzenlenen Batman Cup ve Ağrı Challenger ile Antalya’daki Challenger serileri gibi organizasyonlar da Türk tenisinin yıllar içinde farklı şehirlerde büyümesine önemli katkılar sağladı.

Özellikle Antalya’da 2021 yılında art arda dört ATP Challenger turnuvası, 2023 yılında ise Megasaray Hotels Open düzenlenmesi, Türkiye’nin Challenger seviyesindeki organizasyon gücünü uluslararası ölçekte daha da görünür hale getirdi.

2026 yılı itibarıyla ise Türkiye’de üç önemli ATP Challenger organizasyonu düzenlenecek olmasından ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak mayıs ayında Haier Bosphorus Challenger Cup’a ev sahipliği yapıyoruz. TED Spor Kulübü’nün gelenekselleştirdiği ve bu yıl 79. yılına ulaşan Istanbul Challenger TED Open eylül ayında düzenlenecek. Bunun yanında ENKA Spor Kulübü de 2026 yılından itibaren ATP Challenger seviyesinde ENKA Open’a ev sahipliği yapacak.

Türk tenisinin gelişimine yıllardır sağladığı katkılar ve İstanbul Challenger organizasyonunu 79 yıldır başarıyla sürdürdüğü için TED Spor Kulübü’nü; ATP Challenger seviyesinde yeni bir organizasyonu takvime kazandırdığı için de ENKA Spor Kulübü’nü kutluyorum.