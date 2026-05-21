Dünyanın En İyi ve En Popüler 2026 Rotaları Açıklandı: Türkiye de Listede!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 14:19
Dünyanın önde gelen seyahat platformu Tripadvisor, 2026'nın en iyi ve en popüler tatil rotalarını açıkladı. “Travelers’ Choice 2026 Best Of The Best” listesinde Bali'den Londra'ya, Lizbon'dan Budapeşte'ye çok çeşitli rotalar yer aldı. Kullanıcıların oylarıyla hazırlanan 'Dünyanın en iyi destinasyonları' listesinde Türkiye de İstanbul ile yerini aldı.

İşte 2026'nın en iyi ve popüler rotaları.

2026'nın en iyi destinasyonu Bali oldu.

Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan Tripadvisor, 2026 Gezginlerin Seçimi Ödüllerini belirledi.  “Travelers’ Choice 2026 Best Of The Best listesi, milyonlarca yorum ve puanlamaya dayanarak hazırlandı. Dünyanın en iyi destinasyonları listesinde Bali, 25 farklı rota arasında en çok oyu alarak birinci sıraya yerleşti.

Tripadvisor tarafından 2026 yılının en iyi destinasyonu seçilen Bali, günümüzde kalite ve sürdürülebilirlik odaklı yeni bir döneme öncülük ediyor. Bali'de 2026 yılı için yaklaşık 6,6 milyon yabancı turist hedefi koyuldu. Bu başarının temelinde ise geleneksel kültürle modern lüksün harmanlandığı özgün atmosfer yatıyor. Özellikle Amed ve Sidemen gibi bölgeler, güneydeki kalabalıktan uzaklaşmak isteyen gezginler için yeni cazibe merkezleri haline gelmiş durumda. 

Güncel turizm trendleri incelendiğinde, ziyaretçilerin sadece deniz ve güneş için değil, aynı zamanda ses şifası ve nefes çalışmaları gibi derinlikli 'wellness' deneyimleri için adayı tercih ettiği görülüyor. Bu yıl itibarıyla çevre koruma yasalarının ve kültürel saygı kurallarının daha sıkı denetlendiği Bali, ekolojik konaklama seçenekleriyle de çevre dostu seyahat anlayışını destekliyor. Son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle Bali, 'yaşanması gereken bir deneyim' olarak görülüyor.

Tripadvisor listesinde Londra ve Paris gibi metropolleri geride bırakması, Bali'nin sunduğu spiritüel huzur ve doğal zenginliğin gezginler nezdindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Son dönemde hayata geçirilen nitelikli turizm politikaları sayesinde Bali, 2026'da hem bir tatil merkezi hem de global bir çekim noktası olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmış bulunuyor. Bali'nin gelecek yıllarda da turizm listelerini alt üst edeceği düşünülüyor.

İstanbul, listenin 12. sırasında yer alıyor.

Bali'nin birinci olduğu listenin devamı şu şekilde:

Dünyanın en popüler destinasyonları listesinde ise ilk sırada Portekiz Madeira ile yer alıyor. Bu listenin devamı da aşağıdaki gibi şekilleniyor:

  • Tiflis – Gürcistan

  • Şikago – Amerika Birleşik Devletleri

  • Quy Nhon – Vietnam

  • Puerto Escondido – Meksika

  • Milano – İtalya

  • Glasgow – Birleşik Krallık

  • Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri

  • Recife – Brezilya

  • San Carlos de Bariloche – Arjantin

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
