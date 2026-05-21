article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tokat Sele Hazırlanıyor: Yüzlerce Kişi Evlerinden Tahliye Edildi, Vatandaşlar Arabalarını Ağaca Bağladı

Tokat Sele Hazırlanıyor: Yüzlerce Kişi Evlerinden Tahliye Edildi, Vatandaşlar Arabalarını Ağaca Bağladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 14:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tokat’ta günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar, Almus Barajı’nın 33 yıl aradan sonra tam kapasiteye ulaşarak taşmasına yol açtı. Taşkın riskine karşı bölgede 15 mahalle ve 7 köy boşaltılırken, AFAD ve yerel yönetimler kritik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Kaynak: tokatsondakika/Instagram

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tokat’ta aşırı yağışların yarattığı risk, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tokat’ta aşırı yağışların yarattığı risk, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Almus Barajı’nın dün sabah saatlerinden itibaren taşmaya başlamasıyla birlikte yetkililer, taşkın ihtimaline karşı hızla aksiyon aldı. Baraj sularının yarattığı tehdidi minimize etmek amacıyla Yeşilırmak üzerindeki riskli görülen iki köprü kontrollü bir şekilde yıkıldı. Belediye ekipleri, AFAD ve jandarma birimleri ile koordineli bir şekilde nehir kenarlarında iş makineleri yardımıyla koruyucu setler inşa ederek tahkimat çalışması yürüttü.

Yaşanan yoğun yağış sonrası tahliye süreçleri de devreye girdi.

Yaşanan yoğun yağış sonrası tahliye süreçleri de devreye girdi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede şu ana kadar 464 hanenin güvenli bölgelere nakledildiğini, su baskınlarına yönelik 216 ayrı ihbarın değerlendirildiğini açıkladı. Tahliye edilen vatandaşlardan kalacak yeri olmayanlar, devletin sağladığı misafirhanelere yerleştirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise kent merkezinde alınan önlemlerin yeterli olduğunu vurgulayarak, ekiplerin 24 saat esasıyla sahada görev yaptığını ve olası durumlara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Kendi imkanlarıyla da tedbir alan bölge sakinleri, ev ve dükkan girişlerini su baskınlarına karşı kum torbalarıyla güçlendirdi.

Kendi imkanlarıyla da tedbir alan bölge sakinleri, ev ve dükkan girişlerini su baskınlarına karşı kum torbalarıyla güçlendirdi.

Bazı vatandaşlar ise araçlarını güvene almak adına ilginç yöntemlere başvurdu. Araçlarını ağaçlara bağlayıp muşambalarla koruma altına alan bir vatandaş, belediyenin çalışmalarını desteklediğini ifade ederek durumu 'arabamızı sağlam kazığa bağlıyoruz' sözleriyle özetledi. Bölgede sel uyarısı devam ederken, ekiplerin baraj çevresindeki ve şehir merkezindeki nöbeti sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın