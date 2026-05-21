article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Akarsu Yataklarında Kırıntı Madenciliğiyle Altın Buluyorlar: "Bazen Günde 5 Gram Altın Buluyoruz"

Akarsu Yataklarında Kırıntı Madenciliğiyle Altın Buluyorlar: "Bazen Günde 5 Gram Altın Buluyoruz"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 11:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Halk arasındaki madencilik uygulamalarında yeni bir yöntem başladı. Türkiye genelindeki akarsu yataklarında 'kırıntı madenciliği' adı verilen yöntemle altın aranıyor. Resmi izinlerle gerçekleştirilen bu arayış süreci, kimileri için ek gelir kapısı olarak görülüyor.

Peki kazanç sağlanıyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kırıntı madenciliği" adı verilen yöntemle akarsu yataklarında altın arıyorlar.

"Kırıntı madenciliği" adı verilen yöntemle akarsu yataklarında altın arıyorlar.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki akarsu yataklarında 'kırıntı madenciliği' adı verilen yöntemle altın arayan maden meraklıları bulunuyor. Bu süreç, resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasıyla yasal bir zeminde yürütülüyor. Değerli maden meraklıları, doğal su kaynaklarının taşıdığı kum ve toprakları geleneksel yöntemlerle eliyorlar. 

Kimileri bu süreci doğada vakit geçirilen bir hobi olarak görse de kimileri ek gelir kaynağı olarak görüyor.

Dere yatağından alınan kum, su yardımıyla eleniyor.

Dere yatağından alınan kum, su yardımıyla eleniyor.

Değerli maden tespiti yapmak için çalışan kişiler, genellikle tava yöntemini tercih ediyor. Bu yöntemde, dere yatağından aldıkları kumu su yardımıyla eleyerek hafif materyalleri uzaklaştırıyor ve özgül ağırlığı yüksek olan altının dibe çökmesini sağlıyorlar. Diğer bir yöntem olan savak sisteminde ise doğal su akışından faydalanılarak değerli parçaların belirli haznelerde birikmesi sağlanıyor. 

Kırıntı madenciliği, hem fiziksel güce hem dikkate hem de tecrübeye bağlı. Dolayısıyla kırıntı madenciliğinden ek gelir elde etmek için sabırlı olmak gerekiyor.

Vatandaşlar kimi zaman küçük kazançlar elde ediyor, kimi zaman elleri boş eve dönüyor.

Vatandaşlar kimi zaman küçük kazançlar elde ediyor, kimi zaman elleri boş eve dönüyor.

Akarsu kenarlarında kurdukları sistemle saatlerce, hatta günlerce çalışan vatandaşlar, bu zorlu sürecin sonunda bazen çok küçük miktarlarda altın buluyor. Fakat kimi zaman da elleri boş bir şekilde evlerine dönüyorlar.

Altın arayıcılarından biri olan Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Ahmet Gür, sosyal medyada 'Ege Altın Avcısı' adlı grubu oluşturduklarını söyledi. Gür, altın bulamadıkları zamanlarda doğada vakit geçirmenin iyi geldiğini belirterek, 'Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz ama 5 günde 1 gram bulduğumuz da oluyor.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın