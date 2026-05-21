İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Verip Uyardı: Gece 23.00’ten Sonra Değişiyor!

AKOM, İstanbul için yeni uyarı yayımladı. AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'da yağış etkisini artıracak. Günün ilk saatlerinde 16 derece seviyelerinde seyreden termometreler, öğle saatlerinde en yüksek 19 dereceyi görecek. Ancak asıl değişim akşam saatlerinden sonra yaşanacak. AKOM’un 'Dikkat' başlığıyla geçtiği uyarıya göre, yağışlar bu gece saat 23.00’ten itibaren vites yükseltecek. Özellikle Cuma günü öğle saatlerine kadar İstanbul genelinde yer yer kuvvetli sağanakların görülmesi bekleniyor.