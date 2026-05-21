İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Verip Uyardı: Gece 23.00’ten Sonra Değişiyor!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.05.2026 - 11:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Megakent önümüzdeki birkaç günü yağışlı ve rüzgarlı bir atmosferin etkisi altında geçirecek. Bugün (21 Mayıs Perşembe) başlayan bulutlu hava, gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakmaya hazırlanıyor.

İstanbullular dikkat: AKOM'dan kritik sağanak ve fırtına uyarısı! İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı saat belli oldu.

AKOM, İstanbul için yeni uyarı yayımladı. AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'da yağış etkisini artıracak. Günün ilk saatlerinde 16 derece seviyelerinde seyreden termometreler, öğle saatlerinde en yüksek 19 dereceyi görecek. Ancak asıl değişim akşam saatlerinden sonra yaşanacak. AKOM’un 'Dikkat' başlığıyla geçtiği uyarıya göre, yağışlar bu gece saat 23.00’ten itibaren vites yükseltecek. Özellikle Cuma günü öğle saatlerine kadar İstanbul genelinde yer yer kuvvetli sağanakların görülmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu: Haftalık hava tahmini.

İstanbul'da hafta boyunca hava şöyle olacak:

22 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak devam ediyor. Metrekareye 15 kilograma kadar yağış düşebilir.

23 Mayıs Cumartesi: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 23 dereceye kadar çıkıyor. Hafta sonu planı yapanlar için en şanslı gün.

24 Mayıs Pazar: Pazar kahvaltısına şimşek sesleri eşlik edebilir; gök gürültülü sağanak geri dönüyor.

25 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah yağmurlu olacak.

26 Mayıs Salı: Yağış devam edecek.

27 Mayıs Çarşamba: Yağmur etkisini yitirecek. Çarşamba günü itibarıyla gökyüzünün tamamen açması ve az bulutlu, açık bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
