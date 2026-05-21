Dorukhan Büyükışık'ın Ölümüne İlişkin Soruşturmada 9 İlde Operasyon: 21 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 09:57

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu.

Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan K. (44), komiser Deniz A. (36), polis memuru Duygu Ö. (35), polis memuru Fikret S., polis memuru Halil A. (55), komiser yardımcısı Hüseyin V. (49), Narlıdere Karakol Amiri İsmail K. (59) ve polis memuru Musa E. (55) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçiler H.K (69)., H.A. (77), T.Ç. (41). ile işçi B.Ç. (47) ve yakın bir bölgede bekçi A.G. (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı.

İddianamede; ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı yer aldı. İddianame, İzmir 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Her iki dava sürerken dosyalar birleştirildi. 13 tutuksuz sanığın İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürüyor.

Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ili merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında inşaat firması sahipleri Mehmet Münir T., Mehmet Taylan T., dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Y., dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail K., Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan K., Grup Amiri Komiser Hüseyin V., polis memurları ve işçiler yer aldı.

İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük ve İzmir'de toplam 21 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. 3'ü yurt dışında olduğu belirlenen firari 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan kişilerin olay tarihindeki görevleri:

• İsmail Yalçın: Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü

• Hüseyin Vurucu: Grup Amiri 

• İsmail Köksal: Yardımcı Karakol Amiri

• Atakan Kaçar: Olay Yeri İnceleme Büro Amiri 

• Deniz Asıcı: Olay Yeri İnceleme 

• Duygu Öztürk Özkan: Olay Yeri İnceleme

• Musa Erikçi: Olay Yeri İnceleme 

• Fikret Sarıaslan: Suç Önleme Personeli 

• Halil Arslandağ: Suç Önleme Personeli 

• Mehmet Münir Tanyer: İnşaat Şirket Ortağı

• Mehmet Taylan Tanyer: İnşaat Şirket Ortağı

• Onur Alp Saraç: Proje Müdürü

• İhsan Gökmen Ellez: Şantiye Şefi

• Cevdet Akay: Şirket Güvenlik Amiri

• Murat Köse: İnşaat Elektrikçisi

• Hasan Ardıç: Depocu

• Aziz Kocataş: Kalıp Duvar Ustası

• Bilal Çelik: Operatör

• Tayfun Çakmakcı: Gece Bekçisi

Hüseyin Kaya: Gece Bekçisi

• Hulusu Aras: Gece Bekçisi

• Ali Gülbaş: Gece Bekçisi

• Gökhan Aydoğmuş: Araçtan inerek açık alanda durakladığı ve kelepçe verdiği iddia edilen şahıs

• İbrahim Kazmacı

• Yiğit Aykurt

• Veli Şenol: Tır Sürücüsü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir' dedi.

Bakan Gürlek ayrıca; 'Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerine yer verdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
