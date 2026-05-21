article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Edirne Bienali Başlıyor: Kentin Hafızası Çağdaş Sanatla Yeniden Kuruluyor

Edirne Bienali Başlıyor: Kentin Hafızası Çağdaş Sanatla Yeniden Kuruluyor

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 10:18

Edirne, tarihinde ilk kez bir bienale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 Mayıs – 28 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Edirne Bienali'nde kent, çağdaş sanatın uluslararası buluşma noktalarından birine dönüşecek.

Bienal, 'Köprüler” teması etrafında şekilleniyor ve 23 ülkeden 213 sanatçı tarihi mekanlarda bir araya geliyor. Edirne'nin kent mirası, kimlik, göç, teknoloji ve kültürel çeşitlilik gibi konularda ele alınıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edirne, tarihinde ilk kez çağdaş sanatın uluslararası buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Edirne, tarihinde ilk kez çağdaş sanatın uluslararası buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Tarih boyunca imparatorlukların, kültürlerin ve geçişlerin kenti olan Edirne, şimdi ise çağdaş sanatın buluşma noktası olacak. Uzun bir süredir hazırlıkları süren Edirne Bienali, 21 Mayıs – 28 Haziran 2026 tarihleri arasında “Köprüler” temasıyla düzenleniyor.

Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Edirne; nehirleri, mimari ihtişamı ve sınır kenti olma özelliğiyle Bienal’in temelini oluşturan “köprü” metaforuna hayat veriyor. Etkinlik, sadece taş yapıları değil; geçmişin mirası ile bugünün yaratıcılığını, yerel değerler ile küresel sanatı birbirine bağlayan o görünmez ama güçlü bağları görünür kılmayı hedefliyor.

Edirne Bienal, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin kıymetli destekleriyle; Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde gerçekleşiyor.

Bienal’in kapılarını 21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’nde açması, organizasyonun kapsayıcı ve çok sesli karakterini simgeleyen bilinçli bir tercih olarak görülüyor. Bu özel tarihle birlikte Edirne, sadece sanat eserlerinin izlendiği bir mekan olmanın ötesine geçiyor. Farklı fikirlerin çarpıştığı, yeni karşılaşmaların yaşandığı, kolektif düşüncenin üretildiği dinamik bir platforma dönüşüyor.

23 Ülkeden 213 Sanatçı Edirne’de Buluşuyor

23 Ülkeden 213 Sanatçı Edirne’de Buluşuyor

Edirne Bienali, geleneksel tek merkezli küratör anlayışını bir kenara bırakarak kolektif bir düşünce platformu kuruyor. Didem Çapa’nın koordinatörlüğünde; Atilla Güllü, Coşar Kulaksız, Fırat Arapoğlu, Görkem Kızılkayak, Gu Zhenqing, İsmail Erim Gülaçtı ve Songül Güneş Gültekin'den oluşan geniş küratör kadrosu, bienale çok katmanlı bir perspektif kazandırıyor.

  • Dinamik Program: Sergi, performans, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla zenginleşen içerik; sanatçı, akademisyen ve izleyiciyi aynı düzlemde buluşturuyor.

  • Katılımcı Süreç: Bu yapı sayesinde bienal, pasif bir izleme deneyiminden çıkıp aktif bir deneyimleme ve etkileşim sürecine dönüşüyor.

Küresel Bir Sanat Buluşması: 23 Ülke, 213 Sanatçı

Dünyanın dört bir yanından gelen 23 ülkeden 213 sanatçı, Edirne’nin tarihi dokusunda sanatsal bir diyalog başlatıyor. Geniş bir disiplin yelpazesine yayılan eserler, günümüz dünyasının en kritik meselelerini sanatın diliyle tartışmaya açıyor. Fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zekâ gibi farklı disiplinlerden üretimler; hafıza, göç, teknoloji, ekoloji, sınır ve toplumsal dönüşüm gibi güncel meseleleri odağına alıyor.

Edirne’nin Tarihî Mekânları Bienalin Parçasına Dönüşüyor

Edirne’nin Tarihî Mekânları Bienalin Parçasına Dönüşüyor

Bienalin en özgün karakteri, Edirne’nin kadim mekanlarını sadece birer sergi alanı olarak değil, yaşayan birer anlatı parçası olarak konumlandırmasıdır. 20’den fazla noktaya yayılan bienal rotası, ziyaretçileri şehrin derin hafızasında bir yolculuğuna çıkarıyor:

  • Selimiye Camii ve Külliyesi: Geçmişin görkemi ile bugünün vizyonu arasında manevi bir bağ kuruyor.

  • II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi: Tarihi 'şifa' geleneğini, çağdaş sanatın iyileştirici ve düşündürücü gücüyle harmanlıyor.

  • Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı & Ali Paşa Çarşısı: Ticaretin ve sosyal hayatın kalbi olan bu noktalar, günümüzde sanatsal karşılaşmaların merkez üssü oluyor.

  • Karaağaç Gar Binası: 'Yolculuk', 'ayrılık' ve 'eşik' kavramlarını estetik bir perspektifle yeniden sorgulatıyor.

  • Makedon Kulesi & Tarihi Gümrük Karakolu: Şehrin sınır kimliğini ön plana çıkararak aidiyet, göç ve kimlik gibi evrensel meseleleri tartışmaya açıyor.

Metaforun Zirvesi: Bienalin kalbi olan 'Köprü' teması, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki asırlık köprülerde somutlaşıyor; bu yapılar insanı doğayla, yereli ise evrenselle buluşturan simgesel birer bağa dönüşüyor.

Şehrin Ritminde Sanat: Gündelik Hayatla Buluşma

Edirne Bienali, sanatı galerilerin dışına taşırarak halkın günlük yaşamına dahil ediyor. Etkinlik takvimi, şehri yaşayan bir performans alanına dönüştüren şu aktivitelerle zenginleşiyor:

  • Performans Sanatları: Dans gösterileri ve açık hava konserleri.

  • Eğitim ve Etkileşim: Çocuk ve gençlere özel atölyeler, akademik söyleşiler.

  • Mekânsal Yayılım: Sarayiçi Er Meydanı’ndan sokak köşelerine kadar her nokta sanatla nefes alıyor.

Böylece izleyici, sadece bir sergiyi gezmekle kalmıyor; Edirne’nin sokaklarında yürürken beklenmedik sanatsal keşiflerin bir parçası oluyor.

Geleceğe Uzanan Bir Kültürel Miras

İlk edisyonuyla 'Köprüler' kuran Edirne Bienali, şehrin tarihi kimliğini küresel çağdaş sanat dünyasına entegre ederek kalıcı bir model oluşturma yolunda ilerliyor. Sanatçıları, akademisyenleri ve halkı ortak bir paydada buluşturan bu organizasyon, Edirne’yi sadece bir 'müze şehir' olarak değil; üreten, tartışan ve ilham veren dinamik bir kültür merkezi olarak yeniden haritalandırıyor.

Edirne artık yalnızca tarihiyle değil, bu tarihin üzerine inşa ettiği çağdaş sanat hafızasıyla da anılacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın