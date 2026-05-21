Edirne Bienali Başlıyor: Kentin Hafızası Çağdaş Sanatla Yeniden Kuruluyor

Tarih boyunca imparatorlukların, kültürlerin ve geçişlerin kenti olan Edirne, şimdi ise çağdaş sanatın buluşma noktası olacak. Uzun bir süredir hazırlıkları süren Edirne Bienali, 21 Mayıs – 28 Haziran 2026 tarihleri arasında “Köprüler” temasıyla düzenleniyor.

Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Edirne; nehirleri, mimari ihtişamı ve sınır kenti olma özelliğiyle Bienal’in temelini oluşturan “köprü” metaforuna hayat veriyor. Etkinlik, sadece taş yapıları değil; geçmişin mirası ile bugünün yaratıcılığını, yerel değerler ile küresel sanatı birbirine bağlayan o görünmez ama güçlü bağları görünür kılmayı hedefliyor.

Edirne Bienal, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin kıymetli destekleriyle; Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde gerçekleşiyor.

Bienal’in kapılarını 21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’nde açması, organizasyonun kapsayıcı ve çok sesli karakterini simgeleyen bilinçli bir tercih olarak görülüyor. Bu özel tarihle birlikte Edirne, sadece sanat eserlerinin izlendiği bir mekan olmanın ötesine geçiyor. Farklı fikirlerin çarpıştığı, yeni karşılaşmaların yaşandığı, kolektif düşüncenin üretildiği dinamik bir platforma dönüşüyor.