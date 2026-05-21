Orada Doğsanız Bile Vatandaşlık Vermiyorlar! Dünyanın En Zor Alınan Vatandaşlığı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 10:24

Dünyada vatandaşlık almak bazı ülkelerde uzun yıllar süren başvuru süreçlerine bağlı. Ancak Vatikan bu konuda bambaşka bir yerde duruyor. Çünkü Vatikan’da doğmak ya da bir Vatikan vatandaşıyla akraba olmak tek başına vatandaşlık hakkı vermiyor. Vatandaşlık daha çok Katolik Kilisesi ve Vatikan yönetimi için yürütülen belirli görevlerle bağlantılı.

Vatikan’da doğmak vatandaşlık için yeterli değil

Vatikan vatandaşlığı, birçok ülkedeki gibi doğum yerine ya da soy bağına dayanmıyor. Library of Congress’in Vatikan vatandaşlık yasasına ilişkin analizine göre Vatikan’da geleneksel vatandaşlık yolları olan doğum yeri, kan bağı veya ikamet kriterleri uygulanmıyor. Bunun yerine vatandaşlık, Vatikan’ın özel siyasi ve dini yapısına uygun farklı şartlarla belirleniyor.

Bu sistemde vatandaşlık, büyük ölçüde kişinin Vatikan ya da Kutsal Makam adına üstlendiği görevle bağlantılı. Vatikan’da ya da Roma’da ikamet eden kardinaller, Kutsal Makam diplomatları ve görevi nedeniyle Vatikan’da yaşayan kişiler vatandaşlık kazanabiliyor. İsviçre Muhafızları da bu kapsama giren gruplar arasında yer alıyor.

Görev bitince vatandaşlık da sona erebiliyor

Vatikan vatandaşlığını diğer ülkelerden ayıran en dikkat çekici detaylardan biri, bu statünün çoğu zaman kalıcı olmaması. Vatandaşlık çoğunlukla görevle bağlantılı olduğu için, kişinin görevi sona erdiğinde vatandaşlık hakkı da kaybedilebiliyor. Birleşmiş Milletler’in Vatikan vatandaşlık yasasına ilişkin metninde de, kişinin vatandaşlık aldığı görevden ayrılması durumunda vatandaşlığın kaybedileceği belirtiliyor.

Aile üyeleri için de durum otomatik değil. Eş, çocuk ya da yakın akrabalar belirli şartlarda vatandaşlık alabiliyor ancak bunun için Vatikan’da birlikte yaşama ve oturma izni gibi koşullar gerekiyor. Yani Vatikan pasaportu, klasik anlamda göç ederek, yatırım yaparak ya da ülkede doğarak alınabilecek bir vatandaşlık türü değil.

Vatikan vatandaşlığı neden bu kadar farklı?

Vatikan, dünyanın en küçük devletlerinden biri olduğu için vatandaşlık sistemi de nüfus ve toprak yapısına göre şekilleniyor. Ülkenin temel amacı klasik bir göçmen nüfus oluşturmak değil, Katolik Kilisesi’nin merkezi işleyişini sürdürecek kişilere hukuki statü sağlamak. Bu yüzden vatandaşlık, bir ülkeye yerleşme hakkından çok, belirli bir görevin uzantısı gibi işliyor.

Bu durum Vatikan vatandaşlığını dünyadaki en sıra dışı örneklerden biri haline getiriyor. Birçok ülkede doğum, aile bağı, uzun süreli oturum ya da yatırım vatandaşlık için kapı aralayabilirken, Vatikan’da asıl belirleyici unsur hizmet ve görev oluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
