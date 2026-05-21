Orada Doğsanız Bile Vatandaşlık Vermiyorlar! Dünyanın En Zor Alınan Vatandaşlığı

Vatikan vatandaşlığı, birçok ülkedeki gibi doğum yerine ya da soy bağına dayanmıyor. Library of Congress’in Vatikan vatandaşlık yasasına ilişkin analizine göre Vatikan’da geleneksel vatandaşlık yolları olan doğum yeri, kan bağı veya ikamet kriterleri uygulanmıyor. Bunun yerine vatandaşlık, Vatikan’ın özel siyasi ve dini yapısına uygun farklı şartlarla belirleniyor.

Bu sistemde vatandaşlık, büyük ölçüde kişinin Vatikan ya da Kutsal Makam adına üstlendiği görevle bağlantılı. Vatikan’da ya da Roma’da ikamet eden kardinaller, Kutsal Makam diplomatları ve görevi nedeniyle Vatikan’da yaşayan kişiler vatandaşlık kazanabiliyor. İsviçre Muhafızları da bu kapsama giren gruplar arasında yer alıyor.