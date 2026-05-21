Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: "Bir Sofrada Miras"

Mira Hanım
21.05.2026 - 10:36
Türk Mutfağı Haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında her yıl ülkemizde ve tüm dünyada etkinliklerle kutlanmaktadır. 

Binyılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikâye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk Mutfağı, eşsiz serüvenini dünya ile paylaşmaya devam ediyor. 

Bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın teması açıklandı.

Türk Mutfağı Haftası (TMH), bu yıl beşinci kez düzenleniyor.

Beşinci yılına giren ve gelenekselleşen Türk Mutfağı Haftası, bir yemeğe gerçek kimliğini kazandıran unsurları vurgulayarak bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kapılarını açıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmiyet kazandırılan bu tema, mutfak kültürümüzün sadece eşsiz lezzetlerden ibaret olmadığını; aksine yüzyıllar boyunca göçlerle şekillenen, ritüellerle zenginleşen ve imece ruhuyla yoğrulan canlı bir birikim olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Yemek tutkunlarını tabaklardaki lezzetlerin ötesine geçmeye çağıran etkinlik, sofralarımızda saklı duran ortak hatıraları, hikâyeleri ve köklü gelenekleri yeniden keşfetmek için güçlü bir zemin sunuyor.

21–27 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası, Türkiye’nin dört bir yanından dünyanın en uzak köşelerindeki diplomatik temsilciliklere kadar uzanan geniş bir coğrafyada eş zamanlı olarak icra edilecek. Uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek olan bu kutlamalar, Türk mutfağını yalnızca bir gastronomi alanı olarak değil, kuşakları birbirine bağlayan ve toplumları buluşturan kolektif bir kültürel miras modeli olarak yeniden konumlandırıyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle, Türk sofrasının birleştirici gücü ve sahip olduğu binlerce yıllık kadim birikim hem yerel hem de küresel ölçekte bir kez daha tescillenmiş olacak.

“Sofra, birlikte olmanın en kadim dilidir."

Bu ifadeler, temanın ana mesajını yansıtmaktadır. “Yemek, insanları zamanın ötesinde birbirine bağlar.”

Tema üç kavramsal katmanda ele alınmaktadır: 

Diyalog — Sofra, farklı dönemlerin ve kültürlerin ortak anlamı birlikte inşa ettiği bir buluşma zemini olarak

Dönüşüm — Tariften tarife, kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak hafızası olarak

Arşiv — Yazılı olmayan tarihin en güvenilir kayıt alanı olan mutfağın, her gün sofralarda yeniden hayat bulması olarak.

Kutlamalar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecek.

Planlanan faaliyetler ise aşağıdaki gibidir:

Paylaşılan Sofra Yemekleri: Uzun masalarda bir araya gelmeyi teşvik eden toplu yemek organizasyonları.

Şef İş Birlikleri: Türk şeflerle uluslararası şefleri buluşturarak kültürlerarası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler.

Teknik Gösterimler: Yufka açma, yavaş pişirme (keşkek, tandır) ve açık ateşte ızgara gibi geleneksel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtıldığı atölye çalışmaları.

Lezzet Arşivi: Tarihî tarifler, malzemeler ve teknikleri rehberli tadımlar eşliğinde sunan, basın mensupları, kültür temsilcileri ve gastronomi çevrelerine yönelik, geçici nitelikte bir yaşayan mutfak arşivi.

Yaşayan Tarifler Saha Arşivi: Göç ve yerleşimin izlerini taşıyan yemekleri belgeleyerek, bugün varlığını sürdüren bölgesel çeşitliliği gözler önüne sermektedir.

Peki öne çıkan lezzetlerde neler var?

Bu yılın seçkisi, hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşmaktadır. UNESCO listesinde yer alan ‘keşkek’—yavaş pişirilen buğday ve et yemeği— ortak kutlama kültürünü ve imece ruhunu temsil etmektedir. Baklava, ustalık gerektiren bir zanaatın ve geleneklerin nesilden nesile aktarımını simgelemektedir. 'Mantı' göç ve yolculuk temalarını yansıtmaktadır. 'Dolma', ortak bir mutfak dilindeki çeşitliliği gözler önüne sererken, helva dayanışmayı ve hafızayı temsil etmektedir.

Menüler, tarifler, teknik videolar, kurumsal kimlik materyalleri, afişler ve sosyal medya içerikleri dâhil tüm etkinlik materyallerine turkishcuisineweek.com adresinden erişilebilir.

Reklam

