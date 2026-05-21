Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: "Bir Sofrada Miras"

Beşinci yılına giren ve gelenekselleşen Türk Mutfağı Haftası, bir yemeğe gerçek kimliğini kazandıran unsurları vurgulayarak bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kapılarını açıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmiyet kazandırılan bu tema, mutfak kültürümüzün sadece eşsiz lezzetlerden ibaret olmadığını; aksine yüzyıllar boyunca göçlerle şekillenen, ritüellerle zenginleşen ve imece ruhuyla yoğrulan canlı bir birikim olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Yemek tutkunlarını tabaklardaki lezzetlerin ötesine geçmeye çağıran etkinlik, sofralarımızda saklı duran ortak hatıraları, hikâyeleri ve köklü gelenekleri yeniden keşfetmek için güçlü bir zemin sunuyor.

21–27 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası, Türkiye’nin dört bir yanından dünyanın en uzak köşelerindeki diplomatik temsilciliklere kadar uzanan geniş bir coğrafyada eş zamanlı olarak icra edilecek. Uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek olan bu kutlamalar, Türk mutfağını yalnızca bir gastronomi alanı olarak değil, kuşakları birbirine bağlayan ve toplumları buluşturan kolektif bir kültürel miras modeli olarak yeniden konumlandırıyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle, Türk sofrasının birleştirici gücü ve sahip olduğu binlerce yıllık kadim birikim hem yerel hem de küresel ölçekte bir kez daha tescillenmiş olacak.