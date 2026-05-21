Anaokulu Çağında Çocuğunuzun Sosyal Özgüveni Nasıl İnşa Edilir?

Begüm - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 10:01

Özellikle anaokulu döneminde çocukların sosyal özgüvenini inşa etmek oldukça önemlidir. Çocuğunuzun dış dünyayı keşfetmeye başladığı bu dönemde atacğaınız her adım, yapılacak her aktivite onu da etkiler. Peki nelere dikkat etmeli ve sosyal özgüveni nasıl inşa etmelisiniz? Gelin birlikte keşfedelim!

Koşulsuz sevgi ve güvenli bağ kurun.

Çocuğunuzun dış dünyada cesur olabilmesi için ana üssünün güvenli olduğunu bilmesi gerekir. Başarısından veya davranışından bağımsız olarak sevildiğini hisseden çocuklar ileride de hata yapmaktan korkmaz. Bu içsel güven, sosyal ortamlarda risk alabilmesini sağlar ve özgüvenini geliştirir.

Kendi karakterini yansıtması için ona alan açın.

Küçük seçimler büyük özgüvenler yaratır, bunu unutmayın. Örneğin mavi kazağı mı yoksa kırmızıyı mı giymek istersin? gibi basit seçenekler sunabilirsiniz. Bu basit seçenekleri sunmak çocuğunuza kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olduğu hissini verir ve iradesini güçlendirir.

Sonucu övmek yerine gösterdiği çabayı övün.

'Çok akıllısın' gibi özgüler yerine 'Bu resmi bitirmek için ne kadar çok uğraştın, renkleri seçerken çok özenliydin' gibi daha çok  süreci hedef alan geri bildirimler verebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzu yetenekli olmaya değil daha çok deneme yapmasına odaklayabilirsiniz.

Sosyal beceri provaları yapın.

Yeni bir ortama girmeden veya bir arkadaşından oyuncağını istemeden önce evde bu okazyonlar özelinde prova yapabilirsiniz. Bunu küçük rol yapma olarak da görebilirsiniz. Örneğin, 'Hadi şimdi ben arkadaşın olayım, sen de yanıma gelip 'Birlikte oynayalım mı?' de,' diyerek oyun yoluyla sosyal etkileşimleri deneyimlemesini sağlayabilirsiniz.

Duygularını ifade etmesine yardımcı olun.

Duygularını isimlendirebilen çocuklar zaman içerisinde duygularını da daha iyi yönetmeye başlar. Üzgün veya kızgın olduğunda 'Şu an biraz hayal kırıklığına uğramış görünüyorsun, haklısın,' diyerek duygusunu onaylayabilirsiniz. Çünkü duygusal okuryazarlık empatiyi ve sağlıklı sosyal iletişimi beraberinde getirir.

Problem çözme becerilerini destekleyin.

Bir sorunla karşılaştığında hemen müdahale edip çözmek yerine ona sorular sorun ve bu şekilde problem çözme becerilerini destekleyin. Örneğin, bir sorunla karşılaştığınızda ona 'Sence bu durumu nasıl çözebiliriz?' diye sorabilirsiniz. Çübkü kendi çözümlerini üreten çocuk, sosyal kriz anlarında paniğe kapılmak yerine yetkinlik hisseder.

Ev içi küçük sorumluluklar verin.

Yaşına uygun sofraya peçete koymak, çiçekleri sulamak, oyuncaklarını toplamak gibi basit görevler verebilirsiniz. bu basit görevler onun bir şeyler başardığını hissetmesini sağlar. Aynı zamanda evdeki grubun bir parçası olduğunu da hisseder bu sayede de aidiyet hisseder. Aidiyet hissi de sosyal özgüvenin çekirdeğini oluşturur.

Hata yapmanın doğal bir şey olduğunu gösterin.

Kendi hatalarınız karşısındaki tutumunuz ona örnek olur. Bir hata yaptığınızda bunu saklamak yerine, 'Eyvah, bardağı düşürdüm ama sorun değil, şimdi birlikte temizleyebiliriz,' diyerek hataların öğrenme fırsatı olduğunu modelleyin. Hatanın normal bir şey olduğunu vurgulayın.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
