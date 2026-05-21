Hakkında Gözaltı Kararı Verildiği İddia Edilen Tan Taşçı'dan İlk Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 09:43

Türk pop müziğinin en sevilen erkek sanatçılarından biri olan Tan Taşçı, hakkında çıkan gözaltı haberleriyle gündeme geldi. 21 Mayıs Perşembe günü düzenlenen yasaklı madde soruşturmasında adının geçtiği iddia edilen ünlü şarkıcı hakkında sosyal medyada kısa sürede büyük bir merak oluştu. Sessizliğini uzun sürdürmeyen Tan Taşçı ise çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkındaki iddialara sert çıktı.

Türk pop müziğinin en güçlü erkek vokallerinden biri olarak gösterilen Tan Taşçı, yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve kapalı gişe konserleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

“Yalan”, “Ona Söyle”, “Rica Ederim” ve “Zor İşimiz Zor” gibi milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, özellikle son yıllarda Harbiye konserleri ve uzun soluklu turneleriyle gündeme geliyordu. Sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da zaman zaman magazin manşetlerinde yer alan Tan Taşçı, şimdi ise hakkında çıkan yasaklı madde soruşturması haberleriyle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Yıllardır müziği, sahne performansları ve rekor kıran konser maratonlarıyla adından söz ettiren Tan Taşçı, bu kez 21 Mayıs Perşembe günü düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında çıkan gözaltı kararıyla gündeme geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturması kapsamında, aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Mabel Matiz, Blok3, Feyza Civelek, Yağmur Ünal, Onur Tuna, Mirgün Cabas ve Tan Taşçı’nın da bulunduğu toplam 25 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı verildiği ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattığı öğrenilirken, soruşturma kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti.

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Tan Taşçı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum. Lütfen itimat etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez!”

Tan Taşçı’nın açıklaması kısa sürede binlerce yorum alırken, hayranları da ünlü sanatçıya destek mesajları yağdırdı.

Tan Taşçı'nın İzmir'deki konser programına devam edeceği öğrenildi.

Tan Taşçı'nın yaptığı bir diğer açıklamayı da şöyle bırakalım:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
