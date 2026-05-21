Serenay Sarıkaya Gözaltına mı Alındı? Serenay Sarıkaya Hakkında Neden Gözaltı Kararı Çıktı?

Serenay Sarıkaya, Türkiye’nin en popüler ve en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olarak uzun yıllardır magazin ve televizyon dünyasının zirvesinde yer alıyor. Kariyerine genç yaşta modellik yaparak başlayan Sarıkaya, özellikle “Adanalı”, “Lale Devri” ve fenomen haline gelen “Medcezir” dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliği, oyunculuğu ve özel hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen ünlü isim; dijital projelerden marka iş birliklerine kadar pek çok alanda kariyerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.