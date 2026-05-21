Serenay Sarıkaya Gözaltına mı Alındı? Serenay Sarıkaya Hakkında Neden Gözaltı Kararı Çıktı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 08:44

Magazin ve sanat dünyası güne bomba gibi düşen bir iddiayla sarsıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı ve Blok3’ün de bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildiği öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan liste kısa sürede gündemin zirvesine yerleşirken, özellikle Serenay Sarıkaya’nın adının soruşturmada geçmesi büyük yankı uyandırdı.

Serenay Sarıkaya Kimdir?

Serenay Sarıkaya, Türkiye’nin en popüler ve en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olarak uzun yıllardır magazin ve televizyon dünyasının zirvesinde yer alıyor. Kariyerine genç yaşta modellik yaparak başlayan Sarıkaya, özellikle “Adanalı”, “Lale Devri” ve fenomen haline gelen “Medcezir” dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliği, oyunculuğu ve özel hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen ünlü isim; dijital projelerden marka iş birliklerine kadar pek çok alanda kariyerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Serenay Sarıkaya Gözaltına mı Alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden yürütülen yasaklı madde ticareti, imalatı ve kullanımı soruşturmasının yeni dalgasında, aralarında sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serenay Sarıkaya hakkında gözaltı kararı çıkarken Mabel Matiz(Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır gibi isimlerin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
