article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tan Taşçı Gözaltına mı Alındı? Tan Taşçı Hakkında Gözaltı Kararı mı Çıktı?

Tan Taşçı Gözaltına mı Alındı? Tan Taşçı Hakkında Gözaltı Kararı mı Çıktı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 09:12

Son yıllarda peş peşe verdiği Harbiye konserleriyle adından sıkça söz ettiren Tan Taşçı, şimdi ise hakkında ortaya atılan gözaltı iddialarıyla gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında adı geçen ünlüler arasında yer alan Taşçı hakkında gözaltı kararı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tan Taşçı Kimdir?

Tan Taşçı Kimdir?

Tan Taşçı, Türk pop müziğinin en güçlü erkek vokallerinden biri olarak gösterilen; duygusal şarkıları, güçlü sahne performansları ve yıllardır dillerden düşmeyen hitleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı bir şarkıcı ve söz yazarıdır. 30 Ekim 1981’de Almanya’da doğan sanatçı, müzik eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nde tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine adım attı. 2005 yılında çıkardığı “Rica Ederim” albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Tan Taşçı; “Yalan”, “Ona Söyle”, “Ben Bilmem”, “Beş Dakika” ve “Zor İşimiz Zor” gibi parçalarla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok ünlü sanatçıya verdiği bestelerle de dikkat çeken Taşçı, son yıllarda Harbiye konserleri ve “Sözümü Tutamadım” projeleriyle kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır.

Tan Taşçı Gözaltına mı Alındı?

Tan Taşçı Gözaltına mı Alındı?

Şarkıcı Tan Taşçı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın