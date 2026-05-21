Tan Taşçı Gözaltına mı Alındı? Tan Taşçı Hakkında Gözaltı Kararı mı Çıktı?

Tan Taşçı, Türk pop müziğinin en güçlü erkek vokallerinden biri olarak gösterilen; duygusal şarkıları, güçlü sahne performansları ve yıllardır dillerden düşmeyen hitleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı bir şarkıcı ve söz yazarıdır. 30 Ekim 1981’de Almanya’da doğan sanatçı, müzik eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nde tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine adım attı. 2005 yılında çıkardığı “Rica Ederim” albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Tan Taşçı; “Yalan”, “Ona Söyle”, “Ben Bilmem”, “Beş Dakika” ve “Zor İşimiz Zor” gibi parçalarla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok ünlü sanatçıya verdiği bestelerle de dikkat çeken Taşçı, son yıllarda Harbiye konserleri ve “Sözümü Tutamadım” projeleriyle kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır.