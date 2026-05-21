Meteoroloji İstanbul İçin Saat Vererek Uyardı: İstanbul Yağmura Teslim Oldu, Maltepe Tünelini Su Bastı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 09:11

İstanbul, güne aniden bastıran şiddetli sağanak yağışla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından etkisini artıran kuvvetli yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda hayatı durma noktasına getirirken uzmanlar olumsuz hava şartlarının akşam saat 18.00'e kadar süreceğini bildirerek vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Dün başlayan yağışlar bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle Maltepe Altıntepe Tüneli'nde su birikintileri oluştu. Tünel içerisinde biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suyla kaplanan yolda yavaş ilerlerken, trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceği yönündeki uyarılar devam ediyor.

Kartal istikametinde ise kuvvetli sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın ardından kentte gökkuşağı oluştu.

Öte yandan MGM, İstanbul dahil olmak üzere uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Yurdun bütün kesimlerinde saat 18.00'e kadar kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlar su baskınlarına karşı uyarıldı.

Maltepe Tüneli'nde son durum:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
