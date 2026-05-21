Blok3 Gözaltına mı Alındı? Blok3 Hakkında Neden Gözaltı Kararı Çıktı?

Türk rap sahnesinin son dönemde en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Blok3, gerçek adıyla Hakan Aydın, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşarak özellikle genç kuşağın en çok konuştuğu rapçiler arasına girmeyi başardı. Kendine özgü tarzı, sert sözleri ve sosyal medyada viral olan şarkılarıyla dikkat çeken Blok3; “Kusura Bakma”, “Keşke” ve “Güzel Kızım” gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesi elde etti. Özel hayatı, lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan genç rapçi, son dönemde konser maratonu ve sahne performanslarıyla adından söz ettiriyordu.