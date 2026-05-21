Eda Dora Kimdir, Kaç Yaşında? Edda Dora Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk - Onedio Üyesi
21.05.2026 - 09:33

Eda (Edda) Dora, Türk şarkıcı ve fenomendir. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Eda Dora, magazin gündeminde de yakından takip ediliyor. Dora, 2024 yılında bir şarkı çıkardı ve şarkıcılık kariyerine de devam ediyor.

Eda Dora, Mayıs 2026'da hakkında alınan gözaltı kararı sonrasında gündemimize geldi.

Peki Eda Dora kimdir, neden gözaltına alındı?

Eda Dora Kimdir?

Edda Dora, Türk şarkıcı ve fenomendir. Eda Dora, 1999 yılında dünyaya geldi. Kökenlerininin İngiltere’nin başkenti Londra’ya dayandığı biliniyor.

Eğitimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamlayarak mezun oldu. Edda, moda ve tasarım alanına ilgi duydu, kendini geliştirmeye devam etti. 

Instagram’da @edda.dora kullanıcı adıyla aktif olan Dora’nın takipçi kitlesi de oldukça geniş. 

Eda Dora, 2024 yılında 'Aşk' isimli şarkısını çıkardı ve şarkıcılık hayatına devam ediyor.

Eda Dora Ne İş Yapıyor?

Eda Dora, moda ve tasarım alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir şarkısı bulunuyor ve zaman zaman bazı sahnelerde şarkı seslendirmeye devam ediyor.

Edda Dora Murat Dalkılıç Sevgili mi?

Eda Dora, özellikle Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğiyle tanındı. Çiftin uzun süredir evleneceği konuşuluyordu. Fakat Eda Dora ve murat Dalkılıç çifti, 2 yıllık ilişkilerini Eylül 2024'te bitirdi.

Eda Dora Neden Gözaltına Alındı?

Eda Dora, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
