Şehrin Ortasına Dev Horoz Diktiler: İçinde Gerçekten Uyuyorlar
Filipinler’de bir tatil tesisinin ortasına dev bir horoz şeklinde otel yapıldı. Negros Occidental’daki Campuestohan Highland Resort içinde yer alan yapı, görüntüsüyle klasik otel fikrini tamamen değiştiriyor. Guinness World Records’a göre bina, dünyanın en büyük tavuk biçimli yapısı olarak tescillendi. İçinde gerçekten konaklanabilen odalar bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en büyük tavuk biçimli binası oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev horozun içinde otel odaları var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın