Şehrin Ortasına Dev Horoz Diktiler: İçinde Gerçekten Uyuyorlar

Altı katlı horoz otelde 15 klima donanımlı oda bulunuyor. Yapı dışarıdan tamamen dev bir horoz gibi görünse de içerisi konaklama alanı olarak düzenlenmiş. Bu yüzden tesis yalnızca fotoğraf çekilen ilginç bir yapı değil, gerçekten içinde kalınabilen sıra dışı bir otel olarak kullanılıyor.

Odaların penceresiz tasarlanması da yapının dış görünümüyle ilgili. Habere göre pencereler, horozun tüy görünümünü bozacağı için tercih edilmemiş. Bu detay, binanın mimari olarak tamamen figür formuna sadık kalacak şekilde planlandığını gösteriyor.

Tesisin sahibi Ricardo Cano Gwapo Tan, yapıyı ziyaretçilerin unutamayacağı bir simgeye dönüştürmek istediğini söylüyor. Campuestohan Highland Resort içinde horoz otelin yanı sıra dinozor ve goril temalı alanlar, havuzlar ve farklı eğlence bölümleri de yer alıyor. Bu nedenle dev horoz otel, Filipinler’de sosyal medyada en çok konuşulan turistik yapılardan biri haline geldi.