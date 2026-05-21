Şehrin Ortasına Dev Horoz Diktiler: İçinde Gerçekten Uyuyorlar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 09:23

Filipinler’de bir tatil tesisinin ortasına dev bir horoz şeklinde otel yapıldı. Negros Occidental’daki Campuestohan Highland Resort içinde yer alan yapı, görüntüsüyle klasik otel fikrini tamamen değiştiriyor. Guinness World Records’a göre bina, dünyanın en büyük tavuk biçimli yapısı olarak tescillendi. İçinde gerçekten konaklanabilen odalar bulunuyor.

Dünyanın en büyük tavuk biçimli binası oldu

Guinness World Records’a göre Filipinler’deki bu dev horoz biçimli bina 34,931 metre yüksekliğe, 12,127 metre genişliğe ve 28,172 metre uzunluğa sahip. Yapı, Negros Occidental’daki Campuestohan Highland Resort’ta Ricardo Cano Gwapo Tan tarafından hayata geçirildi ve 8 Eylül 2024’te “tavuk şeklindeki en büyük bina” olarak doğrulandı.

Yapının adı 'Manok ni Cano Gwapo' olarak geçiyor. Dışarıdan bakıldığında dev bir horozu andıran bina, aslında otel olarak tasarlandı. Guinness’in haberinde de bu yapının Campuestohan Highland Resort içinde bir otel olduğu belirtiliyor.

Dev horozun içinde otel odaları var

Altı katlı horoz otelde 15 klima donanımlı oda bulunuyor. Yapı dışarıdan tamamen dev bir horoz gibi görünse de içerisi konaklama alanı olarak düzenlenmiş. Bu yüzden tesis yalnızca fotoğraf çekilen ilginç bir yapı değil, gerçekten içinde kalınabilen sıra dışı bir otel olarak kullanılıyor.

Odaların penceresiz tasarlanması da yapının dış görünümüyle ilgili. Habere göre pencereler, horozun tüy görünümünü bozacağı için tercih edilmemiş. Bu detay, binanın mimari olarak tamamen figür formuna sadık kalacak şekilde planlandığını gösteriyor.

Tesisin sahibi Ricardo Cano Gwapo Tan, yapıyı ziyaretçilerin unutamayacağı bir simgeye dönüştürmek istediğini söylüyor. Campuestohan Highland Resort içinde horoz otelin yanı sıra dinozor ve goril temalı alanlar, havuzlar ve farklı eğlence bölümleri de yer alıyor. Bu nedenle dev horoz otel, Filipinler’de sosyal medyada en çok konuşulan turistik yapılardan biri haline geldi.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
