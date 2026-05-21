Osman Haktan Canevi Kimdir, Kaç Yaşında? Şarkıcı Haktan Neden Gözaltına Alındı?

Haktan Canevi, arabesk ve fantezi müziğin Türkiye'deki en güçlü ve özgün seslerinden biridir. 'Arapsaçı' ve 'Bekleme Artık' gibi şarkılara getirdiği kendine has yorumlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Haktan Canevi; stüdyo albümlerinden ziyade etkileyici canlı sahne performansları, geniş oktavlı sesi ve eşsiz vokal yeteneğiyle tanınan usta bir yorumcudur.

Haktan Canevi Kaç Yaşında?

Usta sanatçı, 14 Kasım 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

Haktan Canevi Nereli?

Haktan Canevi, müzik ve sanatla iç içe bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğmuştur. Annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal, babası ise kanun sanatçısı Ahmet Canevi'dir. Aynı zamanda ünlü sanatçı Niran Ünsal'ın da kardeşidir.