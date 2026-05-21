Osman Haktan Canevi Kimdir, Kaç Yaşında? Şarkıcı Haktan Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 09:21

Türk arabesk ve fantezi müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Haktan Canevi, eşsiz sahne performansları ve unutulmaz yorumlarıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine hitap etmektedir. Özellikle son günlerde basına yansıyan haberlerin ardından internette en çok aranan isimlerden biri haline gelen usta müzisyen hakkında, 'Haktan Canevi kimdir, kaç yaşında ve nereli?' soruları büyük merak konusu oldu.

Haktan Canevi Kimdir?

Haktan Canevi, arabesk ve fantezi müziğin Türkiye'deki en güçlü ve özgün seslerinden biridir. 'Arapsaçı' ve 'Bekleme Artık' gibi şarkılara getirdiği kendine has yorumlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Haktan Canevi; stüdyo albümlerinden ziyade etkileyici canlı sahne performansları, geniş oktavlı sesi ve eşsiz vokal yeteneğiyle tanınan usta bir yorumcudur.

Haktan Canevi Kaç Yaşında?

Usta sanatçı, 14 Kasım 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

Haktan Canevi Nereli?

Haktan Canevi, müzik ve sanatla iç içe bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğmuştur. Annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal, babası ise kanun sanatçısı Ahmet Canevi'dir. Aynı zamanda ünlü sanatçı Niran Ünsal'ın da kardeşidir.

Kariyer Başlangıcı

Sanatçının müzik serüveni oldukça küçük yaşlarda, adeta doğuştan gelen bir yetenekle başlamıştır:

  • Müzikle İlk Tanışma: Henüz 5 yaşındayken radyoda duyduğu Rodrigo’nun gitar konçertosunu ezbere mırıldanmasıyla babası tarafından keşfedilmiştir.

  • TRT Yılları ve Sahne: 7 yaşında TRT Çocuk Korosu'na girmiş, 9 yaşına geldiğinde ise annesiyle birlikte profesyonel olarak sahne almaya başlamıştır.

  • İlk Albüm: Uzun yıllar sadece sahne yapmayı tercih etse de, 2006 yılında çıkardığı 'Yorumlar' isimli ilk albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu albümdeki 'Arapsaçı' ve 'Bekleme Artık' yorumları müzikseverlerden tam not almıştır.

Özel Hayatı

Sanat dünyasının özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerinden olan Haktan Canevi, menajerliğini de üstlenen İlknur Canevi ile evlidir. Sanatçının bu evliliğinden bir oğlu bulunmaktadır. Müzisyen bir aileden gelen Canevi; Niran Ünsal ve Nida Ünsal ile kardeştir.

Haktan Canevi Gözaltına mı Alındı, Neden Gündemde?

Haktan Canevi'nin (tam adıyla Osman Haktan Canevi) ismi, son günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir asayiş soruşturmasıyla gündeme gelmiştir. Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Onur Tuna gibi isimlerin de bulunduğu şüphelilerle birlikte hakkında gözaltı kararı verildiği basına yansımıştır. Sanatçının adli süreci kamuoyu ve medya tarafından yakından takip edilmektedir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
