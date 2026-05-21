Berkay Şahin Gözaltına mı Alındı? Berkay Şahin Hakkında Neden Gözaltı Kararı Çıktı?

Berkay Şahin, sahne adıyla Berkay, Türk pop müziğinin son yıllarda en çok dinlenen ve en çok sahne alan erkek sanatçıları arasında gösterilen başarılı bir şarkıcıdır. 29 Aralık 1981’de Ankara’da dünyaya gelen Berkay, profesyonel müzik kariyerine başlamadan önce uzun yıllar Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi tatil bölgelerinde sahne aldı. 2010 yılında çıkardığı “Ele İnat” albümüyle büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı; “İki Hece”, “Bana Sen Gel”, “Gel Gel”, “Sen Varsın” ve “Taburcu” gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güçlü sahne performansı ve duygusal şarkılarıyla dikkat çeken Berkay, yıllardır Türkiye’nin en çok konser veren pop yıldızlarından biri olarak kariyerini sürdürmektedir.