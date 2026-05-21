Berkay Şahin Gözaltına mı Alındı? Berkay Şahin Hakkında Neden Gözaltı Kararı Çıktı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2026 - 09:23

Son dönemde sahne maratonu ve aile yaşantısıyla konuşulan Berkay, şimdi ise ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında çıkan gözaltı kararıyla gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında adı geçen ünlü isimlerden biri olan Berkay’la ilgili gelişmeler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Berkay Şahin Kimdir?

Berkay Şahin, sahne adıyla Berkay, Türk pop müziğinin son yıllarda en çok dinlenen ve en çok sahne alan erkek sanatçıları arasında gösterilen başarılı bir şarkıcıdır. 29 Aralık 1981’de Ankara’da dünyaya gelen Berkay, profesyonel müzik kariyerine başlamadan önce uzun yıllar Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi tatil bölgelerinde sahne aldı. 2010 yılında çıkardığı “Ele İnat” albümüyle büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı; “İki Hece”, “Bana Sen Gel”, “Gel Gel”, “Sen Varsın” ve “Taburcu” gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güçlü sahne performansı ve duygusal şarkılarıyla dikkat çeken Berkay, yıllardır Türkiye’nin en çok konser veren pop yıldızlarından biri olarak kariyerini sürdürmektedir.

Berkay Şahin Gözaltına mı Alındı?

Şarkıcı Berkay Şahin hakkında, 21 Mayıs 2026 tarihinde yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ünlülere yönelik operasyon düzenlenirken; aralarında Berkay Şahin’in de bulunduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı çıkarıldı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
