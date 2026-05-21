Kitapseverlerin Nisan Ayında En Çok Okuduğu 17 Kitap

Sena YİĞİT
21.05.2026 - 11:20
Baharın gelişiyle birlikte kitap kurtlarının sayfalar arasında kaybolma isteği de zirveye ulaştı! Nisan ayında edebiyat dünyasının usta kalemlerinden adli psikoloji notlarına, ödüllü romanlardan zihin açıcı kişisel gelişim eserlerine kadar en çok tercih edilen popüler kitapları tek bir yerde topladık. Kitaplığınızı güncellerken bu popüler listeye göz atmayı unutmayın!

1. İskender Pala - Soygun romanı nisan ayında tarih severlerin ilk tercihi oldu!

Usta yazarın kaleminden çıkan bu etkileyici eser, okuyucuyu tarihin derinliklerinde soluk soluğa bir serüvene çıkararak nisan ayında edebiyat listelerinin en üst sıralarında yer almayı başardı.

Soygun - İskender Pala

2. Gençlik ve macera dolu bu popüler roman nisan ayında elden ele gezdi!

Gizemli rastlantılar ve heyecan dolu bir kurguyla okuru sarıp sapan bu eser, özellikle sürükleyici hikayeler arayan okurların kitaplığında bu ay baş köşedeydi.

17 Haziran - Alex Schulman

3. Doğanın sesini sayfalarına taşıyan bu etkileyici roman okurların kalbine dokundu!

Kuşların dünyası üzerinden hayata ve insan doğasına dair harika bir felsefe sunan bu popüler eser, dingin ve derin hikayeler sevenlerin nisan ayı favorisi oldu.

Kuş Evi - Eva Meijer

Daha önce bu romana neden yorum yapılmamış anlamadım. Roman baharı hissettiren, içinizde sevgiyi ve dostluğu, aynı zamanda şefkati ve masumiyeti yaratan sade bir dile sahip. Ah Gwendolen. Yaşınız ister küçük ister büyük olsun bazen sevgiyle dünyaya bakmak o kadar değerli ki. Ana karakter bize bunu sağlıyor. Kitabın kapağı çevirisi kadar güzel. Tatlı, huzurlu ve sımsıcak bir roman okumak isterseniz hele de bu romanı baharda çiçekler yeni açarken okursanız 10/10 aktivite.

4. Dostluk ve sırlar üzerine kurulan bu sürükleyici kurgu bu ay çok konuşuldu!

İlişkilerin karmaşık yapısını ve insan ilişkilerinin perde arkasını sürükleyici bir dille anlatan bu kitap, edebiyat severlerin elinden düşüremediği eserler arasında yer aldı.

Dostlar Arasında - Hal Ebbott

5. Sıradan hayatların arkasındaki ürpertici gerçekleri aralayan bu eser nisan ayının gizemli favorisi oldu!

Karanlık atmosferi ve insan psikolojisinin sınırlarını zorlayan anlatımıyla dikkat çeken bu popüler kitap, gerilim severlerin sepetine en çok eklediği eserlerdendi.

Vahşi Evler - Colin Barrett

6. Kendi iç dünyasına dönmek isteyenler nisan ayında bu kitapta buluştu!

İnsanın kendisiyle yüzleşmesini ve içsel bir barış sağlama sürecini samimi bir dille aktaran bu popüler kişisel gelişim eseri, nisan ayında en çok hediye edilen kitaplardan biri oldu.

Kendimden Özür Dilerim - Miraç Çağrı Aktaş

Rahatlamak ve kendinizle iletişime geçmek için güzel bir eser. Yazarın tarzını çok bilmiyordum o yüzden ön yargılıydım ancak benim gibi henüz okumamış olan varsa Hikmet Anıl Öztekin gibi diyebilirim. Bu tarz kitaplara hafif, bir çırpıda okunuyor gözüyle bakanlara ise başucu kitabı yapmalarını tavsiye ederim.

7. İnsan doğasının karanlık yönlerine ışık tutan bu sarsıcı eser okurları derin düşüncelere sevk etti!

Kötülüğün kökenlerini ve insan psikolojisinin labirentlerini inceleyen bu popüler roman, güçlü kurgusuyla nisan ayında edebi tartışmaların odak noktası haline geldi.

Kötü Tohum - William March

Gerilim filminin ortasında hissettim kendimi. Çok sürükleyici.

8. Uzak Doğu edebiyatının esintisini taşıyan bu Güney Kore çoksatanı Türkiye'de de büyük ilgi gördü!

Toplumsal dinamikleri ve bireyin içsel arayışını modern bir dille aktaran bu ödüllü popüler eser, farklı kültürlerin edebiyatına meraklı okurların nisan ayı listesinde ilk sıradaydı.

Açlık - Choi Jin-young

Kitap ön yüzünde yazıldığı gibi elimden bırakamadım. Çok akıcıydı. Gu ve Dam’ın hüzünlü hikayesini çok severek okudum.

9. Her Şey Mümkün: Bir Lucy Barton Romanı - Elizabeth Strout

İnsan ilişkilerini, geçmişin bağlarını ve bağışlamayı naif bir dille ele alan bu ödüllü yazarın eseri, nisan ayında nitelikli edebiyat okurlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Her Şey Mümkün: Bir Lucy Barton Romanı - Elizabeth Strout

Olive Kitteridge’den sonra ne yazacak diye düşünüyordum. Elisabeth Strout yine yapmış yapacağını. Mutlaka okuyun!

10. Dünya edebiyatının en prestijli ödüllerinden birine sahip olan bu başyapıt nisan ayının yıldızıydı!

2025 Booker Ödülü kazananı olarak edebiyat dünyasında büyük ses getiren bu popüler roman, insanın varoluşsal mücadelesini sarsıcı bir dille anlatıyor.

Beden - David Szalay

Muhteşem bir kitap. Nasıl bu kadar sade yazılıp okuyucuyu bu kadar içine alabiliyor? Yazarın ve çevirmenin mahareti kesinlikle. Hem mesafeli hem de dürüst bir metin.

11. Para ile olan ilişkinizi kökten değiştirecek bu popüler finans kitabı nisan ayında da zirvedeydi!

Maddi kararların arkasındaki insani duyguları ve mantığı harika analizlerle açıklayan bu dünyaca ünlü eser, hem kişisel gelişim hem de ekonomi raflarının en çok satanı olmaya devam ediyor.

Paranın Psikolojisi - Morgan Housel

Beklediğimden sade ve anlaşılır bir dille yazılmış. Çok beğendim. Oldukça faydalı ve katma değerli bilgiler ile dolu.

12. Taş Kâğıt Makas'ın yazarından gizem dolu yeni bir soluk nisan ayında kitapçıları salladı!

Ters köşelerle dolu kurgusu ve temposu hiç düşmeyen anlatımıyla dikkat çeken bu popüler yeni roman, polisiye ve gizem tutkunlarının bu ay sepetlerini dolduran ilk kitap oldu.

Güzel Çirkin - Alice Feeney

13. Kimlik, aidiyet ve insan hikayeleri üzerine derin bir sorgulama sunan bu eser çok beğenildi!

İsimlerin ve kelimelerin insan hayatındaki izlerini felsefi bir bakış açısıyla ele alan bu popüler kitap, nisan ayında sakin ve zihin açıcı bir okuma arayanların tercihiydi.

İsimler - Florence Knapp

14. Modern hayatın koşturmacasında kendini unutanların nisan ayındaki rehberi bu içsel kitap oldu!

Kendini fark etme, sınır çizme ve hayata daha anlamlı bakma üzerine yazılmış bu popüler rehber eser, nisan ayında sosyal medyada da en çok paylaşılan kitaplar arasındaydı.

Ben Beni Çok İhmal Ettim - Onur Kankaya

Herkesin mutlaka kendinden bir şeyler bulacağı güzel bir kitap tavsiye ederim.

15. Yüzyıllar öncesinden bugüne ışık tutan bu Gazali eseri nisan ayında yeniden en çok okunanlar arasındaydı!

İnsanın hatalarını, nefis mücadelesini ve manevi kayıplarını derin bir bilgelikle ele alan bu zamansız klasik, başucu eseri arayan okurların nisan ayı listesindeydi.

İnsan Nasıl Kaybeder? - Gazali

Beklentimin çok üzerinde çıktı kitap. Özellikle kitabı iki bölümde ele alması birinci bölümde Gazali ve onun dönemini incelemesi ve dili de herkesin anlayabileceği şekilde olması okurken keyif verdi bana. İkinci bölümde gazaliden alıntılarla bugünün sorunlarını Gazali üzerinden yorumlaması Gazalinin fikirlerini daha iyi anlamamı sağladı. Çok faydalı bir okuma deneyimi oldu benim için.

16. Hayat yolculuğunda yönünü kaybetmiş hissedenler için bu popüler kitap harika bir pusula oldu!

Hayatın getirdiği virajları ve yeni başlangıçları cesaretlendirici bir dille ele alan bu sürükleyici eser, nisan ayında taze bir motivasyon arayanların favorisi oldu.

Rota Yeniden Oluşturuluyor - Dilek Cesur

17. Suç dünyasının ve insan zihninin karanlık odalarına girmek isteyenler bu notlarda buluştu!

Bir adli psikiyatrın gerçek vakalardan yola çıkarak kaleme aldığı bu sarsıcı popüler eser, insan davranışlarının altındaki ürpertici nedenleri merak edenlerin elinden düşmedi.

Tanıdık Şeytan: Bir Adli Psikiyatrın Notları - Gwen Adshead

