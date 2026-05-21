135 Bin Kişilik Kapasitesiyle Dünyanın En Büyüğü Olmaya Hazırlanıyor

Gökçe Cici
21.05.2026 - 11:30
Vietnam, spor mimarisi alanında dünyanın en iddialı projelerinden birine hazırlanıyor. Hanoi’nin güneyinde inşa edilecek Trong Dong Stadyumu, yaklaşık 135 bin kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Proje tamamlandığında mevcut dev stadyumları geride bırakması hedefleniyor. Stadyumun adı, Vietnam kültüründe önemli yere sahip antik bronz davullardan geliyor.

Tamamlandığında dünyanın en büyüklerinden biri olacak

Trong Dong Stadyumu, yaklaşık 135 bin seyirci kapasitesine sahip olacak. Bu kapasiteyle Kuzey Kore’deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu ve Hindistan’daki Narendra Modi Stadyumu gibi mevcut rekor sahiplerini geride bırakabilecek ölçekte planlanıyor. Stadyumun, Hanoi’nin güney çeperinde yer alan Olympic Sports Urban Area projesinin merkezinde konumlanacağı belirtiliyor.

Dev yapı, futbol odaklı bir stadyum olarak tasarlansa da çok amaçlı kullanım hedefleniyor. Açılır kapanır çatı ve hareketli saha sistemi, yapının spor etkinliklerinden konserlere ve büyük kültürel organizasyonlara kadar farklı etkinliklere uyarlanabilmesini sağlayacak. Böylece stadyum yalnızca maç günlerinde değil, yıl boyunca yaşayan bir etkinlik merkezine dönüştürülmek isteniyor.

Vietnam kültüründen izler taşıyacak

Trong Dong Stadyumu’nun tasarımında Vietnam’ın kültürel mirasına açık göndermeler yer alıyor. Cephede Lạc kuşu motifleri ve Đông Sơn davullarından ilham alan detaylar kullanılacak. Dev stadyum, yalnızca kapasitesiyle değil, Vietnam’ın görsel kimliğini yansıtan mimari diliyle de öne çıkarılacak.

Stadyumun içinde gelişmiş yayın ve iletişim altyapısının da baştan planlandığı aktarılıyor. Detay, uluslararası maçlar, büyük turnuvalar ve küresel yayın standartları için önemli görülüyor. Hareketli saha sisteminin birkaç saat içinde geri çekilebilmesi, iç mekanın farklı etkinlik düzenlerine hızlıca uyarlanmasına imkan tanıyacak.

Proje yalnızca bir stadyumla sınırlı değil. Trong Dong, 9 bin hektarı aşan Hanoi Olympic Sports Urban Area projesinin parçası olacak. Bu büyük kentsel gelişim alanında konutlar, ulaşım bağlantıları, sağlık tesisleri ve tamamlayıcı spor alanları da planlanıyor. Toplam yatırımın 35-38 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve stadyumun Ağustos 2028’de tamamlanması hedefleniyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
