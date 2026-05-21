135 Bin Kişilik Kapasitesiyle Dünyanın En Büyüğü Olmaya Hazırlanıyor

Trong Dong Stadyumu’nun tasarımında Vietnam’ın kültürel mirasına açık göndermeler yer alıyor. Cephede Lạc kuşu motifleri ve Đông Sơn davullarından ilham alan detaylar kullanılacak. Dev stadyum, yalnızca kapasitesiyle değil, Vietnam’ın görsel kimliğini yansıtan mimari diliyle de öne çıkarılacak.

Stadyumun içinde gelişmiş yayın ve iletişim altyapısının da baştan planlandığı aktarılıyor. Detay, uluslararası maçlar, büyük turnuvalar ve küresel yayın standartları için önemli görülüyor. Hareketli saha sisteminin birkaç saat içinde geri çekilebilmesi, iç mekanın farklı etkinlik düzenlerine hızlıca uyarlanmasına imkan tanıyacak.

Proje yalnızca bir stadyumla sınırlı değil. Trong Dong, 9 bin hektarı aşan Hanoi Olympic Sports Urban Area projesinin parçası olacak. Bu büyük kentsel gelişim alanında konutlar, ulaşım bağlantıları, sağlık tesisleri ve tamamlayıcı spor alanları da planlanıyor. Toplam yatırımın 35-38 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve stadyumun Ağustos 2028’de tamamlanması hedefleniyor.