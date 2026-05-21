Yumurtada Akılalmaz Hile: 42 Bin Adet İmha Edildi!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.05.2026 - 16:29
Sakarya’da halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik gıda sahteciliğine karşı büyük bir darbe indirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, organik tarım logosu taklit edilerek piyasaya sürülmeye hazırlanan tam 42 bin adet sahte etiketli yumurta ele geçirildi.

Normal yumurtaların üstüne "organik" etiketi basmışlar.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son dönemde artan gıda güvenliği hassasiyetleri doğrultusunda saha denetimlerini ve takip çalışmalarını sıkılaştırdı. Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan bir işletmeye baskın düzenlendi. Ekiplerin işletme içerisinde yaptığı detaylı incelemelerde, mevzuata tamamen aykırı bir biçimde, resmi organik tarım logolarının kopyalandığı belirlendi. Sıradan yumurtaların üzerine bu sahte etiketleri basarak yüksek fiyatlarla 'organik ürün' adı altında piyasaya sürmeyi planlayan hileli üretim şebekesinin oyunu, tarım müdürlüğü ekiplerinin radarına takıldı.

42 bin yumurta imha edildi.

Operasyon esnasında el konulan 42 bin adet sahte etiketli yumurta, halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği ve yanıltıcı beyan barındırdığı gerekçesiyle, ekiplerin gözetiminde hızlı bir şekilde imha sürecine tabi tutuldu. Ürünlerin zincir marketlere, yerel bakkallara veya şarküterilere dağıtılmadan hemen önce yakalanması, olası bir gıda skandalının da önüne geçmiş oldu. Tüketicilerin organik ürün tercih ederken ödedikleri yüksek meblağları fırsata çevirmek isteyen art niyetli firmalara karşı denetimlerin sıfır toleransla devam edeceği vurgulandı.

Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
