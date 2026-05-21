Yumurtada Akılalmaz Hile: 42 Bin Adet İmha Edildi!
Sakarya’da halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik gıda sahteciliğine karşı büyük bir darbe indirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, organik tarım logosu taklit edilerek piyasaya sürülmeye hazırlanan tam 42 bin adet sahte etiketli yumurta ele geçirildi.
Normal yumurtaların üstüne "organik" etiketi basmışlar.
42 bin yumurta imha edildi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
