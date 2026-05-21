Yumurtada Akılalmaz Hile: 42 Bin Adet İmha Edildi!

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son dönemde artan gıda güvenliği hassasiyetleri doğrultusunda saha denetimlerini ve takip çalışmalarını sıkılaştırdı. Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan bir işletmeye baskın düzenlendi. Ekiplerin işletme içerisinde yaptığı detaylı incelemelerde, mevzuata tamamen aykırı bir biçimde, resmi organik tarım logolarının kopyalandığı belirlendi. Sıradan yumurtaların üzerine bu sahte etiketleri basarak yüksek fiyatlarla 'organik ürün' adı altında piyasaya sürmeyi planlayan hileli üretim şebekesinin oyunu, tarım müdürlüğü ekiplerinin radarına takıldı.