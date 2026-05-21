Türkiye’de Yapay Et Üretiminin ve Tüketiminin Yolu Kapandı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 16:51
Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği’nde değişikliğe giden Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de yapay et üretiminin ve tüketiminin yolunu tamamen kapattı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, “Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın hazırladığı “Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği” Resmî Gazete’de yer alarak yürürlüğe girmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte yapay et üretiminin ve tüketiminin yolunu kapattı.

Söz konusu yönetmelik ve buna ilişkin uygulama tebliğinin 20 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Yönetmelikteki ‘yeni gıda’ tanımı, 31 Aralık 2025’ten önce Türkiye’de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır.”

Açıklamada, düzenlemede yer alan “bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen” ifadesinin başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermediğine işaret edilerek, bu sebeple “yapay et” veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamayacağı bildirildi.

Bakanlığın, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve “yapay et” olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine ‘yapay et yasağını’ çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
