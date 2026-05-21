Kurban Bayramı’nda Ücretsiz Olacak Otoyollar, Köprüler ve Toplu Ulaşım Hatları Açıklandı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 15:11
Türkiye’de 23 Mayıs Cumartesi günü 9 günlük bayram tatili başlayacak. Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü olacak. Bayramda 4 gün boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Ayrıca Başkentray, Marmaray, İZBAN gibi toplu taşıma hatları da 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

Türkiye, 9 gün sürecek büyük bayram tatiline hazırlanıyor.

Kurban Bayramı’nın başlangıcıyla birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere ücretsiz olarak kullanılacak.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca sunulan toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
