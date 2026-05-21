Kurban Bayramı’nda Ücretsiz Olacak Otoyollar, Köprüler ve Toplu Ulaşım Hatları Açıklandı

Kurban Bayramı’nın başlangıcıyla birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere ücretsiz olarak kullanılacak.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca sunulan toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.