Maaşı Duyan Bu Mesleklere Akın Ediyor: Beyaz Yakadan Fazla Kazanıyorlar

Metehan Bozkurt
21.05.2026 - 15:18
Türkiye’de zorlaşan ekonomik koşullar ve ofis hayatındaki acımasız rekabet, gençlerin kariyer algısında büyük bir devrim yarattı. Düşük alım gücüne sahip masa başı işleri geride bırakan Z kuşağı, rotasını beyaz yakalı maaşlarını katlayan elektrik ve tesisat gibi teknik mesleklere çevirdi. Yüksek kazanç ve kendi işinin patronu olma fırsatı sunan bu alanlar, sahaları ve şantiyeleri gençlerin yeni cazibe merkezi haline getiriyor.

Kaynak: Eleman.net

Türkiye'deki ekonomik koşullar ve iş dünyasındaki acımasız rekabet, gençlerin kariyer rotasını kökten değiştirdi.

Masa başı işlerin eski cazibesini yitirmesiyle birlikte Z kuşağı; yüksek kazanç, bağımsızlık ve somut beceriler vadeden zanaat alanlarına yönelmeye başladı.

Z Kuşağının Yeni Kariyer Rotası

İş gücü piyasasında ezberler bozulurken, ofislerdeki düşük alım gücü ve yoğun rekabet ortamı gençleri radikal kararlar almaya itiyor. Eskiden mesafeli yaklaşılan elektrik ve sıhhi tesisatçılık gibi teknik alanlar, günümüzde parlayan birer kariyer alternatifi olarak görülüyor. Şantiyelerde ve teknik servislerde sahaya inen Z kuşağı, kısa sürede kendi işinin patronu olma fırsatını yakalıyor.

Geleneksel kariyer algısının yıkıldığı bu yeni dönemde, gençler somut bir zanaat öğrenerek finansal özgürlüklerini çok daha hızlı kazanmayı hedefliyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, son dönemde usta yardımcılığı ve çıraklık ilanlarına başvuran genç nüfusta büyük bir patlama yaşanıyor. Bu mesleklerin en cazip yanı ise kişinin kendini kanıtladıktan sonra piyasada aranan bir isim haline gelmesi ve çalışma saatlerini kendi özgür iradesiyle belirleyebilmesi.

Beyaz Yakayı Geride Bırakan Kazançlar

Gençlerin sahaya inmesindeki en büyük itici güç şüphesiz güncel maaş oranları. 2026 verilerine göre, elektrik ve tesisat ustalarının kazançları pek çok kıdemli beyaz yakalıyı çoktan geçmiş durumda. Temel işleri öğrenip mesleğe yeni adım atan bir usta yardımcısı ortalama 50.000 TL ile işe başlarken, kurumsal firmalarda veya şantiyelerde çalışan bir elektrik ustasının aylık kazancı 60.000 ile 80.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Uzmanlaştıkça Artan Rakamlar

Teknik mesleklerde uzmanlık alanı geliştikçe elde edilen gelir de katlanarak artıyor. Endüstriyel elektrik, akıllı ev sistemleri ve pano bağlantıları gibi niş alanlarda ustalaşan genç yeteneklerin maaşları 90.900 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Öte yandan mekanik altyapı, kombi, akıllı ısıtma sistemleri ve sıhhi tesisat alanında tam zamanlı çalışan deneyimli ustaların aylık net kazançları ise 65.000 TL gibi rekor seviyelerden kapı açıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
