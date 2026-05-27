Schengen'de Hızlı Randevu Tuzağı Tespit Edildi: Karaborsada Randevu Satılıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 15:36
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yurt dışı planı yapan ve Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar, randevu krizinin ortasında kaldı. Konsolosluklarda uygun tarih bulamayan çok sayıda kişi, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan “hızlı randevu” ilanlarına yönelirken dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor.

Kimi aracılar kısa sürede randevu alınacağını vaat ederken, talep edilen ücretlerin bin euro seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Çok sayıda kişinin ödeme yapmasına rağmen randevu alamadığı ya da sahte işlemlerle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

Bin Euro'ya kadar çıktı fiyatlar...

Schengen Visa başvurularında Türkiye’de yaşanan randevu krizi giderek derinleşiyor. Yurt dışına çıkmak isteyen çok sayıda kişi, resmi başvuru sistemlerinde uygun tarih bulamadığı için alternatif yollar ararken dolandırıcılık vakaları da artış gösteriyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan “hızlı randevu” ilanlarına güvenerek ödeme yapan birçok kişi mağdur olduklarını dile getiriyor. Bazı aracıların randevu işlemleri için yüksek ücretler talep ettiği belirtilirken, karaborsada Schengen randevularının bedelinin bin euro seviyesine kadar çıktığı ifade ediliyor.

"10 günde sonuç" deyip parayı alarak ortadan kayboluyorlar.

Sabah’ın haberine göre, Schengen vizesi için yaşanan randevu sıkıntısı dolandırıcılar için yeni bir kazanç alanına dönüştü. Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında yayılan “ücret karşılığında hızlı randevu” ilanları, çok sayıda vatandaşı mağdur ediyor.

Normal şartlarda 90-100 euro seviyesindeki vize başvuru maliyetinin, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 eurodan başlayıp bin euroya kadar çıktığı belirtiliyor. Özellikle bayram dönemleri ve yaz sezonunda artan talebin, karaborsadaki fiyatları daha da yükselttiği ifade ediliyor.

Bazı sahte danışmanlık şirketlerinin ise “VIP randevu”, “garantili vize” veya “10 günde sonuç” gibi vaatlerle vatandaşlardan ücret aldıktan sonra ortadan kaybolduğu öne sürülüyor. Mağdur olan birçok kişinin de çözüm için şikayet platformlarına başvurduğu aktarılıyor.

Randevular botlar aracılığıyla bloke ediliyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi konusunda yaşanan randevu krizinin seyahat sektörünün en büyük problemlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Bağlıkaya, sınırlı sayıda ve düzensiz şekilde açılan randevuların bot sistemleriyle hızla bloke edildiğini belirterek, “Bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor” ifadelerini kullandı.

Bazı aracı kuruluşlarla ilgili girişimlerde bulunduklarını da aktaran Bağlıkaya, söz konusu firmaların bir bölümünü Rekabet Kurumu’na şikâyet ettiklerini, bazıları hakkında ise tazminat davası açılması için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
