Schengen'de Hızlı Randevu Tuzağı Tespit Edildi: Karaborsada Randevu Satılıyor

Sabah’ın haberine göre, Schengen vizesi için yaşanan randevu sıkıntısı dolandırıcılar için yeni bir kazanç alanına dönüştü. Sosyal medya platformları ve mesajlaşma gruplarında yayılan “ücret karşılığında hızlı randevu” ilanları, çok sayıda vatandaşı mağdur ediyor.

Normal şartlarda 90-100 euro seviyesindeki vize başvuru maliyetinin, hızlı randevu vaadiyle kişi başı 300 eurodan başlayıp bin euroya kadar çıktığı belirtiliyor. Özellikle bayram dönemleri ve yaz sezonunda artan talebin, karaborsadaki fiyatları daha da yükselttiği ifade ediliyor.

Bazı sahte danışmanlık şirketlerinin ise “VIP randevu”, “garantili vize” veya “10 günde sonuç” gibi vaatlerle vatandaşlardan ücret aldıktan sonra ortadan kaybolduğu öne sürülüyor. Mağdur olan birçok kişinin de çözüm için şikayet platformlarına başvurduğu aktarılıyor.