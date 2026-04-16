article/comments
article/share
Haberler
Gündem
EGM'den O Paylaşımlara Şafak Operasyonu! 1033 Sosyal Medya Hesabı ve Telegram Grubu Kapatıldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 10:02

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğrencilerin gerçekleştirdiği okul saldırılarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya ve Telegram gruplarında saldırıyı öven kişilere operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre  83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 adet Telegram grubu kapatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarıyla ilgil Emniyet düğmeye bastı.

Türkiye okul saldırılarıyla sarsıldı. İlk önce Şanlıurfa'da 19 yaşındaki Ömer Ket, hemen ertesi gün ise Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okudukları okullara saldırı düzenledi. Şanlıurfa'da 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş'ta ise 9 kişi yaşamını yitirdi. 

Sosyal medya ve Telegram grupplarında saldırıyı öven içerikler ise kan dondurdu. Emniyet genel Müdürlüğü, suçluları ve saldırıyı övenlere operasyon gerçekleştirdi.

"83 kişi hakkında gözaltı kararı. 93 Telegram grubu kapatıldı. 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi."

twitter.com

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın