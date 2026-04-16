article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısı Dünya Basınında da Manşetlere Taşındı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 11:07

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırı, kısa sürede büyük bir paniğe yol açtı. Olayda 9 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Okul çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırı, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası basında da geniş yankı uyandırarak son dakika gelişmesi olarak manşetlere taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen silahlı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda birçok kişi de yaralandı. Bu saldırı hem ülkemizde hem de dünya basınında manşetlere taşındı.

Bu olay dünya basınında nasıl yer aldı?

Euronews

'Türkiye’de bu hafta ikinci okul saldırısı: vali, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını açıkladı.'

BBC

'İki gün içinde Türkiye’de yaşanan ikinci okul saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.'

The New York Times

'Türkiye’de iki gün içinde gerçekleşen ikinci okul saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti.'

Reuters

'Öğrenci, Türkiye’de iki gün içinde yaşanan ikinci okul saldırısında 9 kişiyi öldürdü.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AP News

'Öğrenci, Türkiye’de iki gün içinde yaşanan ikinci okul saldırısında 9 kişiyi öldürdü.'

7News

NBC News

'Öğrenci, Türkiye’de son iki gün içinde yaşanan ikinci okul saldırısında dokuz kişiyi öldürdü.'

New York Post

'Öğrenci, Türkiye’de iki gün içinde gerçekleşen ikinci okul saldırısında 9 kişiyi öldürdü.'

The Sun

'BİR BAŞKA OKUL KATLİAMI: “13 yaşındaki öğrenci”, Türkiye’yi sadece 24 saat içinde sarsan ikinci dehşet okul saldırısında en az yedi çocuk ve bir öğretmeni öldürdü.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Mirror

'Türkiye’de bir okulda silahlı saldırı: dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın