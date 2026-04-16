Ofiste Rahatsız Hissetmenin Nedeni “Hasta Bina Sendromu” Olabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 15:58

Ofiste bulunduğunuzda ortaya çıkan baş ağrısı, halsizlik ve odaklanma sorunları çoğu zaman basit bir yorgunluk gibi görünse de, altında “hasta bina sendromu” yatabilir. Kapalı ve yetersiz havalandırılan ortamlarda bu şikâyetler daha belirgin hale gelir. Uzmanlar, sorunun bireyden çok çalışma ortamının koşullarıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Ofiste bulunduğunuzda sebepsiz yere baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı ya da odaklanma sorunu yaşıyorsanız, bunun nedeni “hasta bina sendromu” olabilir.

1980’li yıllardan bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından da anılan bu durum, özellikle bazı kapalı alanlarda çalışan kişilerde görülen net bir tek sebebe bağlanamayan bir dizi fiziksel ve zihinsel şikayetti tanımlıyor. Ofise girildiğinde başlayan rahatsızlık hissinin, ortamdan çıkıldığı anda hızla kaybolması da en dikkat çekici özelliklerinden biri.

Uzmanlara göre sorun bireyde değil, binanın kendisinde yatıyor. Yetersiz havalandırma, düşük hava kalitesi, nem ve küf, kimyasal temizlik ürünleri, sentetik mobilyalar ve yetersiz doğal ışık gibi faktörler bu tabloyu tetikleyebiliyor. Özellikle açık ofis sistemlerinde hava sirkülasyonunun zayıf olması ve mikropların daha hızlı yayılması da riskleri artırıyor.

Bazı araştırmalar, kadın çalışanların bu tür şikayetleri daha sık bildirdiğini ortaya koyuyor.

Bunun nedenleri arasında iç mekân ısı toleransındaki farklılıklar, hormonal ve bağışıklık sistemiyle ilgili biyolojik etkenler ve çalışma ortamlarının genellikle “ortalama erkek ısısı”na göre ayarlanması gibi unsurlar gösteriliyor.

Uzmanlar ayrıca modern ofislerin giderek daha kapalı, klimalı ve doğal havalandırmadan uzak hale gelmesinin bu tür şikâyetleri artırdığını belirtiyor. 1970’lerden bu yana bu tip vakaların daha sık raporlandığı da ifade ediliyor.

Öte yandan çözümün tamamen mümkün olduğu vurgulanıyor. Daha iyi havalandırma sistemleri, doğal ışık kullanımı, iç mekânda bitkilendirme, düşük kimyasal emisyonlu malzemeler ve gürültü kontrolü gibi düzenlemelerin çalışan sağlığını ciddi şekilde iyileştirebileceği belirtiliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
