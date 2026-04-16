Ofiste Rahatsız Hissetmenin Nedeni “Hasta Bina Sendromu” Olabilir

1980’li yıllardan bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından da anılan bu durum, özellikle bazı kapalı alanlarda çalışan kişilerde görülen net bir tek sebebe bağlanamayan bir dizi fiziksel ve zihinsel şikayetti tanımlıyor. Ofise girildiğinde başlayan rahatsızlık hissinin, ortamdan çıkıldığı anda hızla kaybolması da en dikkat çekici özelliklerinden biri.

Uzmanlara göre sorun bireyde değil, binanın kendisinde yatıyor. Yetersiz havalandırma, düşük hava kalitesi, nem ve küf, kimyasal temizlik ürünleri, sentetik mobilyalar ve yetersiz doğal ışık gibi faktörler bu tabloyu tetikleyebiliyor. Özellikle açık ofis sistemlerinde hava sirkülasyonunun zayıf olması ve mikropların daha hızlı yayılması da riskleri artırıyor.