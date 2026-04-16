Her Gece Yarısı Uyanıyorsanız Sebebi Bu Olabilir: Uzmanlar İki Alışkanlığa Dikkat Çekiyor

Alkol, başlangıçta uykuya geçişi kolaylaştırsa da ilerleyen saatlerde uyku bütünlüğünü bozarak sık uyanmalara neden olabiliyor. Kafein ise etkisini uzun süre koruyarak, günün ilerleyen saatlerinde tüketildiğinde dahi uyku derinliğini azaltabiliyor ve sabaha karşı uyanma ihtimalini artırıyor.

Bunun yanı sıra stres de önemli bir rol oynuyor. Vücut, sabaha yaklaşırken kortizol hormonunun artışıyla uyanmaya hazırlanıyor. Gün içinde biriken kaygılar ve zihinsel yükler, bu doğal uyanma anlarının uzamasına neden olabiliyor. Özellikle gecenin sessiz ortamında düşünceler daha yoğun hissedildiği için yeniden uykuya dalmak güçleşebiliyor.

Düzensiz uyku saatleri, “uyku telafisi” amacıyla erken yatmak, yatmadan önce ekran kullanımı ve uygun olmayan oda koşulları da gece uyanmalarını artıran diğer etkenler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, daha sağlıklı bir uyku düzeni için düzenli bir uyanma saati belirlenmesini, akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasını, yatmadan önce zihni sakinleştirecek rutinler oluşturulmasını ve uyku ortamının konforlu hale getirilmesini öneriyor. Gece uzun süre uyanık kalınması durumunda ise yatakta kalmak yerine kısa süreliğine kalkarak rahatlatıcı bir aktiviteye yönelmek, uykuya dönüşü kolaylaştırabiliyor.