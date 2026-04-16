Her Gece Yarısı Uyanıyorsanız Sebebi Bu Olabilir: Uzmanlar İki Alışkanlığa Dikkat Çekiyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 14:39

Gece her gün benzer saatlerde uyanmak birçok kişiye endişe verici görünse de bu durum çoğu zaman vücudun doğal uyku döngüsünden kaynaklanır. Ancak uzmanlara göre bazı alışkanlıklar, özellikle gecenin ikinci yarısında uykunun bölünmesini tetikleyebilir. Özellikle alkol ve kafein tüketimi, bu tür uyanmaların en yaygın nedenleri arasında gösteriliyor.

Gece yarısı aynı saatlerde uyanmak, birçok kişi için endişe verici bir durum olarak algılansa da uzmanlar bunun çoğu zaman uyku düzeninin doğal bir parçası olduğunu belirtiyor.

Ancak bazı günlük alışkanlıklar, özellikle gecenin ikinci yarısında uykunun bölünmesine ve yeniden uykuya dalmanın zorlaşmasına yol açabiliyor.

Warwick Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ruh sağlığı uzmanı Dr. Talar Moukhtarian’a göre, uyku kesintisiz ilerleyen tek parça bir süreç değil. İnsan beyni gece boyunca yaklaşık 90 ila 110 dakika süren döngüler halinde çalışıyor. Bu döngülerin sonuna doğru uyku yüzeyselleşiyor ve kısa süreli uyanmalar daha olası hale geliyor. Çoğu zaman fark edilmeyen bu uyanmalar, süresi uzadığında ya da her gece aynı saatlere denk geldiğinde sorun haline geliyor.

Uzmanlara göre bu durumu belirgin şekilde etkileyen iki temel unsur öne çıkıyor: alkol ve kafein tüketimi.

Alkol, başlangıçta uykuya geçişi kolaylaştırsa da ilerleyen saatlerde uyku bütünlüğünü bozarak sık uyanmalara neden olabiliyor. Kafein ise etkisini uzun süre koruyarak, günün ilerleyen saatlerinde tüketildiğinde dahi uyku derinliğini azaltabiliyor ve sabaha karşı uyanma ihtimalini artırıyor.

Bunun yanı sıra stres de önemli bir rol oynuyor. Vücut, sabaha yaklaşırken kortizol hormonunun artışıyla uyanmaya hazırlanıyor. Gün içinde biriken kaygılar ve zihinsel yükler, bu doğal uyanma anlarının uzamasına neden olabiliyor. Özellikle gecenin sessiz ortamında düşünceler daha yoğun hissedildiği için yeniden uykuya dalmak güçleşebiliyor.

Düzensiz uyku saatleri, “uyku telafisi” amacıyla erken yatmak, yatmadan önce ekran kullanımı ve uygun olmayan oda koşulları da gece uyanmalarını artıran diğer etkenler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, daha sağlıklı bir uyku düzeni için düzenli bir uyanma saati belirlenmesini, akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasını, yatmadan önce zihni sakinleştirecek rutinler oluşturulmasını ve uyku ortamının konforlu hale getirilmesini öneriyor. Gece uzun süre uyanık kalınması durumunda ise yatakta kalmak yerine kısa süreliğine kalkarak rahatlatıcı bir aktiviteye yönelmek, uykuya dönüşü kolaylaştırabiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
