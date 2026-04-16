Evrenin Gizemini Çözebilir: Yeni Keşfedilen Karanlık Madde Modeli Yeni Bir Dönemin Kapısını Aralayacak

Araştırmaya göre bu yapılar, Güneş’in kütlesinin yaklaşık bir milyon katına ulaşabilen yoğunluklara sahip olabilir. Bu da şimdiye kadar açıklanmakta zorlanılan bazı kozmik gözlemler için güçlü bir aday sunuyor.

Özellikle üç farklı astronomik olgu bu modelle yeniden değerlendiriliyor. Bunlardan ilki, uzak galaksilerin ışığını beklenenden çok daha güçlü biçimde bükerek büyüten aşırı yoğun kütleçekimsel merceklenme olayları. İkincisi, Samanyolu’nda yer alan GD-1 yıldız akımında gözlemlenen ve görünmeyen bir cismin içinden geçmiş gibi duran bozulmalar. Üçüncüsü ise, Samanyolu’nun uydu galaksilerinden birinde bulunan ve alışılmadık derecede yoğun yapısıyla dikkat çeken Fornax 6 yıldız kümesi.

Araştırmaya göre bu üç farklı ortamda gözlenen sıra dışı yoğunluklar, tek bir mekanizmayla açıklanabilir: Kendi kendine etkileşen karanlık maddenin zamanla çökerek kompakt ve güçlü kütleçekimsel etkiler yaratan yapılar oluşturması. Bu durum, hem galaksi ölçeğinde hem de daha küçük kozmik yapılarda gözlenen tutarsızlıkları tek çatı altında toplama potansiyeli taşıyor.