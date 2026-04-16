Evrenin Gizemini Çözebilir: Yeni Keşfedilen Karanlık Madde Modeli Yeni Bir Dönemin Kapısını Aralayacak

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 09:03

Karanlık maddeye dair yerleşik kabulleri sorgulayan yeni bir model, evrenin uzun süredir açıklanamayan bazı gizemlerine ışık tutabilir. Kendi içinde etkileşime girebilen bu yapıların, galaksilerden yıldız akıntılarına kadar farklı kozmik ölçekte gözlenen sıra dışı oluşumları açıklayabileceği düşünülüyor.

Evrenin büyük bölümünü oluşturan ancak doğrudan gözlemlenemeyen karanlık madde, modern fiziğin en derin bilmecelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son yayımlanan bir araştırma ise bu gizeme yeni bir bakış açısı getirerek, karanlık maddenin sanılandan daha “etkileşimli” olabileceğini ortaya koyuyor.

Çalışmada ele alınan model, “kendi kendine etkileşen karanlık madde” (Self-Interacting Dark Matter – SIDM) olarak adlandırılıyor. Klasik yaklaşıma göre karanlık madde parçacıkları birbirleriyle neredeyse hiç etkileşime girmezken, bu yeni model onların çarpışabildiğini ve enerji alışverişinde bulunabildiğini öne sürüyor. Bu fark, araştırmayı yürüten bilim insanlarının ifadesiyle, “birbirini görmezden gelen kalabalık” ile “sürekli çarpışan kalabalık” arasındaki fark kadar belirgin.

Bu etkileşimlerin sonucu olarak karanlık madde yoğunlaşarak “çekirdeği çökmüş haleler” adı verilen son derece kompakt yapılar oluşturabiliyor.

Araştırmaya göre bu yapılar, Güneş’in kütlesinin yaklaşık bir milyon katına ulaşabilen yoğunluklara sahip olabilir. Bu da şimdiye kadar açıklanmakta zorlanılan bazı kozmik gözlemler için güçlü bir aday sunuyor.

Özellikle üç farklı astronomik olgu bu modelle yeniden değerlendiriliyor. Bunlardan ilki, uzak galaksilerin ışığını beklenenden çok daha güçlü biçimde bükerek büyüten aşırı yoğun kütleçekimsel merceklenme olayları. İkincisi, Samanyolu’nda yer alan GD-1 yıldız akımında gözlemlenen ve görünmeyen bir cismin içinden geçmiş gibi duran bozulmalar. Üçüncüsü ise, Samanyolu’nun uydu galaksilerinden birinde bulunan ve alışılmadık derecede yoğun yapısıyla dikkat çeken Fornax 6 yıldız kümesi.

Araştırmaya göre bu üç farklı ortamda gözlenen sıra dışı yoğunluklar, tek bir mekanizmayla açıklanabilir: Kendi kendine etkileşen karanlık maddenin zamanla çökerek kompakt ve güçlü kütleçekimsel etkiler yaratan yapılar oluşturması. Bu durum, hem galaksi ölçeğinde hem de daha küçük kozmik yapılarda gözlenen tutarsızlıkları tek çatı altında toplama potansiyeli taşıyor.

Karanlık maddenin evrendeki toplam maddenin yaklaşık yüzde 85’ini oluşturduğu düşünüldüğünde, bu tür modeller yalnızca belirli anomalileri açıklamakla kalmıyor; aynı zamanda evrenin nasıl şekillendiğine dair temel anlayışı da yeniden sorgulatıyor.

Eğer SIDM modeli gözlemlerle daha güçlü biçimde desteklenirse, bu durum mevcut kozmoloji teorilerinde ciddi bir revizyon anlamına gelebilir.

Araştırma, saygın fizik dergilerinden biri olan Physical Review Letters’ta yayımlanan “Core-Collapsed SIDM Halos as the Common Origin of Dense Perturbers in Lenses, Streams, and Satellites” başlıklı makaleyle bilim dünyasına sunuldu. Yeni bulgular, karanlık maddenin doğasına ilişkin tartışmaları derinleştirirken, evrenin görünmeyen yüzünü anlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
