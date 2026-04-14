article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Eski Sevgiliyle Barışmak Neden Bu Kadar Zor?

Psikolojiye Göre Eski Sevgiliyle Barışmak Neden Bu Kadar Zor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 16:09

Ayrılığın ardından o tanıdık sulara geri dönme fikri, yalnız hissettiğimiz anlarda birçoğumuzun zihnini kurcalayan cazip ama bir o kadar da tehlikeli bir düşüncedir. Peki, geçmişin güzel anılarına sığınıp eski sevgiliyle yeni bir başlangıç yapmayı hayal ederken, beynimizin bize aslında devasa bir oyun oynadığını biliyor muydunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski bir ilişkiye geri dönme fikri, çoğu insanın zihninden en az bir kez geçen düşüncelerden biridir.

Eski bir ilişkiye geri dönme fikri, çoğu insanın zihninden en az bir kez geçen düşüncelerden biridir.

Psikolojiye göre, bu durum hem doğal bir eğilim hem de oldukça riskli bir karardır. Sacramento State Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nancy Kalish'in yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, bu konuda çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyor.

Kalish'in binlerce kişiyle yaptığı araştırmaya göre, eski sevgililerle yeniden kurulan ilişkilerin başarı oranı yalnızca %5 civarındadır.

Kalish'in binlerce kişiyle yaptığı araştırmaya göre, eski sevgililerle yeniden kurulan ilişkilerin başarı oranı yalnızca %5 civarındadır.

Bu düşük oran, romantik filmlerde gördüğümüz 'mutlu son' hikayelerinin ne kadar yanıltıcı olduğunu gösteriyor. İnsanlar geçmişi idealleştirme eğilimindedir ve bu durum, eski ilişkilerin aslında neden bittiğini unutturur.

Beynimiz Bizi Nasıl Yanıltıyor?

Eski sevgiliyi kusursuzlaştırma süreci, tamamen beynimizin bize oynadığı bazı bilişsel oyunlardan kaynaklanmaktadır. Bilim insanları bu durumu çeşitli psikolojik teorilerle açıklıyor:

  • Nostalji Yanılgısı: Beynin geçmiş deneyimleri hatırlarken olumsuz detayları filtreleyip, yalnızca güzel anıları ön plana çıkarma eğilimidir.

  • Zirve-Son Kuralı (Peak-End Rule): Nobel Ödüllü Daniel Kahneman'ın teorisine göre; beynimiz bir ilişkinin en yoğun (zirve) anını ve bitiş şeklini hatırlar, aradaki kronik sorunları görmezden gelir.

  • Seçici Bellek: Zihnimizin koruma mekanizması olarak travmatik veya olumsuz anıları bastırmasıdır.

  • Mevcut Durum Yanlılığı: Stanford Üniversitesi'nden sosyal psikolog Dr. Chip Heath'e göre, şu anki yalnızlık hissi veya yaşanan stresli dönemler, geçmişi sahte bir 'güvenli liman' gibi daha çekici gösterir.

İkinci Denemeler Neden Çoğunlukla Başarısız Olur?

Bu kadar düşük bir başarı oranının arkasında nostaljik duyguların örtbas edemediği somut sebepler yatar:

  • Çözülmemiş Temel Problemler: İletişim sorunları, değer çatışmaları veya uyumsuzluklar zamanla buharlaşmaz. Çoğu zaman sadece geçici bir nostalji perdesinin arkasına saklanırlar.

  • Bireysel Evrim: Klinisyen psikolog Dr. Jennifer Aaker'ın vurguladığı gibi, insanlar sürekli değişen varlıklardır. Geçmişte uyumlu olan iki kişi, aradan geçen zamanda tamamen farklı bireyler haline gelmiş olabilir.

Sağlıklı Bir Karar Verme Süreci İçin Öneriler

Psikolojiye göre, eski bir ilişkiye geri dönmeyi düşünüyorsanız bu süreci duygusal değil, rasyonel bir şekilde yönetmeniz gerekir. Hem güzel hem de kötü anıları objektif şekilde masaya yatırmak ve ilişkiyi bitiren sebeplerin bugün hala geçerli olup olmadığını sorgulamak kritik önem taşır.

Unutmayın: Eski aşka geri dönme isteği, çoğu zaman geçmişteki o kişiye duyulan özlemden ziyade, şu anki yaşamınızda eksik hissettiğiniz bir boşluğun işaretidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın