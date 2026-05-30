İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 30 - 31 Mayıs Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 03:29
İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 30 - 31 Mayıs'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 31 Mayıs saat 13.00 ve 15.00 – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 30 Mayıs saat 13.00 / 15.00 / 17.00 – Huhu ile Bilim Şov – Hilltown Seyirlik Sahne

Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 30 Mayıs saat 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu – Şişli Tiyatrosu

  • 31 Mayıs saat 11.00 / 13.00 / 15.00 – Huhu ile Bilim Şov – Biletinial Torium Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

  • Charlie the Wonderdog

Konusu: Dokuz yaşındaki Danny'nin çok sevdiği köpeği Charlie'nin uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra süper güçlerle Dünya'ya dönmesini konu alıyor. Bu yeni süper köpek, komşunun insanlığı yok etmek isteyen kötü niyetli kedisi Puddy'nin karanlık planlarını engellemek için sahibiyle birlikte kahkaha dolu bir maceraya atılıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Sevimli Göbüşler

Konusu: Doğaya meraklı Serkan'ın, çıktığı bir orman gezisinde karşılaştığı konuşan ve teknoloji meraklısı bir ayıcıkla kurduğu sıra dışı dostluğu anlatıyor. İkili bir yandan ormanın gizli dünyasını keşfederken, diğer yandan doğayı korumanın ve teknolojiyi bilinçli kullanmanın önemini eğlenceli bir dille gözler önüne seriyor.

Tür: Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan diğer alternatifleri ise şöyle:

  • Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Dilekleri gerçekleştiren sihirli bir ağaç ve sincaba dönüşmüş bir oduncunun yardımıyla Külkedisi, istemediği bir kraliyet düğününden kaçarak kendi kaderini çizmeye çalışıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konusu: Sevimli karakterler Kehribar ve Boncuk'un, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir robotun peşine düşmesini konu alıyor. Çocuklara arkadaşlık, yardımlaşma ve keşif duygusunu aşılayan eğlenceli bir yerli yapım.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi

Konusu: Sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor ve macera başlıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Sihirli Annem evreni, yepyeni bir hikâyeyle sinema salonlarına geri dönüyor. Periler aleminde açılan okulda Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlarken, okulda aniden ortaya çıkan gizemli olaylar işleri karıştırıyor. Hem nostalji yaşamak hem de eğlenceli bir macera izlemek isteyen aileler için harika bir seçenek.

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: 6+ Yaş (Aile Eşliğinde)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sirk ve Sahne Gösterileri

  • 30 Mayıs saat 14.00 ve 15.30 – Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

Çocuklar İçin Etkinlik ve Yaşam Alanları

  • 30 ve 31 Mayıs saat 09.00 – Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı – Park Of İstanbul

  • 30 ve 31 Mayıs saat 10.00 – Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Square Mall

  • 30 ve 31 Mayıs saat 10.00 – Emaar SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

İstanbul Opera ve Baleleri

  • 30 Mayıs saat 20.00 – 17. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Final Gecesi (7+ Yaş) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

  • 30 Mayıs saat 20.00 – Lucia Di Lammermoor / Opera (7+ Yaş) – AKM Türk Telekom Opera Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

30 ve 31 Mayıs'ta Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta AKM'nin sanat dolu salonlarından, minik şeflerin hünerlerini sergileyeceği mutfaklara kadar uzanan renkli bir yelpaze var:

  • Resim ve Drama Atölyesi: Kendi Evimin Mimarı - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların hayal güçlerini kağıda, ardından sahneye taşıdığı harika bir atölye! Minikler önce kendi hayallerindeki evi veya mekanı resmediyor, ardından yaratıcı drama teknikleriyle bu mekanın içinde geçen kendi hikayelerinin başrolü oluyorlar. Hem motor becerilerini hem de ifade yeteneklerini geliştiren çok yönlü bir sanat deneyimi.

Yaş Grubu: 4–7 Yaş

Gün/Saat: 30 Mayıs 2026 Cumartesi, saat 16.00

  • Çocuklar İçin Dans Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların sevdiği güncel şarkılar eşliğinde senkronize hareket etmeyi öğreten harika bir fiziksel aktivite. Tatilin enerjisini atmak ve ritim duygusunu geliştirmek için birebir.

Yaş Grubu: 7 – 11 Yaş

Gün/Saat: 31 Mayıs 2026 Pazar, saat 16.00

30 ve 31 Mayıs'ta Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta sonu, el becerilerini konuşturacakları ve enerjilerini atacakları atölyeler ön planda:

  • Çocuklar ve Ebeveynler İçin Ağaç İşleri Atölyesi: Çocuklar, ahşap bloklara dokunarak, yaşlarına uygun güvenli aletlerle zımpara yaparak ve parçaları birleştirerek kendi oyuncaklarını ya da ahşap objelerini üretiyorlar. Çocukların ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonlarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken; ebeveynleriyle birlikte üreterek kaliteli zaman geçirmelerini sağlayan harika bir deneyim. 

Yaş Grubu: 4+ Yaş 

Gün/Saat: 25 – 31 Mayıs 2026 Haftası Boyunca

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
