article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 30 - 31 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 30 - 31 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 03:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 30-31 Mayıs'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Ceren Sagu: Saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde, bayram tatili dönemine özel hazırladığı coşkulu sahne şovu ve sevilen pop hitleriyle dinleyicilerini bir araya getiriyor.

  • Rıza: Saat 21.30'da Sanat Performance Beyoğlu'nda (kapılar 20.30'da açılıyor), Türkçe pop ve alternatif rock dünyasının zamansız hit şarkılarını Nevizade'nin tarihi dokusunda akustik tınılarla yeniden yorumluyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: Saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul Büyükçekmece'de, Türkçe pop müziğin altın çağlarının en sevilen hit parçalarıyla nostalji rüzgarları estirerek bayram coşkusunu dansla doruğa çıkarıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Kanye West (YE): Saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda (kapı açılışı 15.00), 11 yıllık aranın ardından çıkacağı Avrupa turnesinin devasa açılış konseriyle 120 bin kişiyi aşkın müziksevere 'Vultures' albümü ve kült parçalarıyla tarihi bir gece yaşatıyor.

  • Travis Scott: Saat 21.00'de Grand Factory Tersane İstanbul'da (kapılar 16.00'da açılıyor), Türkiye'deki ilk performansı için yüksek enerjili bir gece kulübü konseptinde, Faruk Sabancı'nın açılışıyla benzersiz bir şova imza atıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?
  • Echoes of History & Lights of Beauty: 31 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Kastel'de mum ışıkları eşliğinde büyüleyici ve tarihi bir atmosfer yaratıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

  • Kastel MixTape | Atlas: Saat 22.00'de Kastel Flow Beyoğlu'nda, mayıs ayının son gecesinde derin katmanlı ritimler ve modern dans melodileriyle sabaha kadar kesintisiz sürecek hipnotik bir yolculuk sunuyor.

  • Chart Hits | Güven Akyol: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Kastel Flow'da listelerin zirvesindeki parçalarla kitleyi hareketlendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?
  • Çelik: Saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde, yıllara meydan okuyan hit şarkılarını ve geniş nostalji repertuvarını rock tınılarıyla harmanlayarak dinamik ve yüksek enerjili bir performans sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?
  • Erdem Özkan Quintet: Saat 21.30 - 00.00 arasında Nardis Jazz Club Beyoğlu'nda, Yahya Dai'nin saksofonu eşliğinde popüler caz standartlarından oluşan, doğaçlamalarla bezeli son derece zengin ve dinamik bir repertuvar icra ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

  • Mehmet & Enes Kılınç: Saat 22.15'te Mahsus Sahne Büyükçekmece/Beylikdüzü'nde, Anadolu'nun köklü tınılarını ve geleneksel halk müziği eserlerini güçlü bağlama icraları ve içten vokalleriyle samimi bir kulüp atmosferinde buluşturuyor.

  • Faruk Vatan: Saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy'de, özgün halk müziği ve fantezi melodilerinin duygu yüklü yorumuyla pazar gecesini taçlandırarak Anadolu'nun zengin müzikal mirasını sahneye taşıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Etkinlikleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Etkinlikleri Var?

  • 2MUCH!: Saat 23.59'da Blind İstanbul Beyoğlu'nda; Barry Can't Swim, Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes gibi isimlerin canlı performanslarıyla indie ve elektronik sound'ları iç içe geçiren çok yönlü bir gece vadediyor.

  • Blind Symphony (Karanlıkta Oda Müziği Deneyimi): Saat 20.00'de Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde, görsel dünyayı tamamen ortadan kaldırarak izleyicileri mutlak karanlıkta oda müziğiyle buluşturuyor ve tüm duyusal algıları keskinleştiren sıra dışı bir deneysel format sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın