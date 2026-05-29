İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 30-31 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 00:13
İstanbul, 30-31 Mayıs 2026 hafta sonunda tiyatro sahnelerinde yoğun bir programa hazırlanıyor. Klasik eserlerden modern uyarlamalara kadar birçok oyun farklı sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Şehirde kültür-sanat rotasını tiyatroya çevirmek isteyenler için dolu dolu bir hafta sonu var.

Avrupa Yakası

Zincire Vurulmuş Prometheus (Prometheus Bound)

Tür: Trajedi / Klasik

Konu: Aiskhylos'un klasik tragedyasında, Zeus'a karşı gelerek insanlığa ateşi (bilgiyi) veren ve bu yüzden cezalandırılan Prometheus'un, diktatörlüğe ve köleleştirmeye karşı sergilediği kahramanca direnişi ve insanlığı kurtarma mücadelesini anlatır. Gürcistan'ın köklü Rustaveli Ulusal Tiyatrosu tarafından sahnelenmektedir.

Mekan: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:00

Oyuncular: Levan Khurtsia, Manana Abramishvili, Nino Arsenishvili, Goga Barbakadze, Luka Guledani, Buka Tolordava, Kakha Kupatadze, Irakli Kereselidze, Eka Mindiashvili, Eka Molodianshvili, Marita Meskhoradze, Beka Medzmariashvili, Malkhaz Kvrivishvili, Keti Svanidze, Gagi Svanidze

Şahları da Vururlar

Tür: Komedi / Tarihi Parodi

Konu: Ferhan Şensoy'un yazdığı ve 1980'lerden bu yana aralıksız sahnelenen eser, yaşarken yazılan gerçek bir tarih parodisi olup, biçimsel özellikleriyle Ortaoyuncular tarzının mükemmel bir örneğini sunar.

Mekan: Ses 1885 (Beyoğlu)

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:00 / 31 Mayıs Pazar – 18:00

Oyuncular: Celal Belgil, Erkan Üçüncü, Serap Günaydın, Özkan Aksu, İlksen Ökte, Elif Durdu, Orkun Akyıldız, Sefa Tantoğlu ``

Son Ada'nın Çocukları

Tür: Çocuk Oyunu / Uyarlama

Konu: Zülfü Livaneli'nin eserinden Devlet Tiyatroları tarafından uyarlanan oyunda, huzurlu bir adaya gelen yeni bir yöneticinin doğayı ve düzeni bozmasına karşı adanın çocuklarının gösterdiği direniş anlatılır ``.

Mekan: Mecidiyeköy Büyük Sahne

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 14:00 / 31 Mayıs Pazar – 14:00

Oyuncular: Derin Egemen Erdoğan, Gamze Çelik, Şevval Gürkan, Yiğithan Zirek, Yunus Uğurlu, Merve Pekar Akay, Aslı Büşra Sarınç, Canan Demirli, Duygu Başkaya, Seda Gün, Doğaç Meriçliler, Mehmet Ozan Orakçı

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Tür: Dram

Konu: Bir idam mahkumunun idama giden süreçte yaşadığı psikolojik durumu, düşüncelerini ve son gününü anlatan uyarlamadır.

Mekan: Sonsuz Tiyatro / Şişli

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 18:00

Oyuncular: Hüseyin Oçan, Yusuf Kenan Adıgüzel, İbrahim Ünver, Murat Yiğit

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Beş farklı çocuğun yarışmadaki hallerine, büyükbabanın sevgisine ve Bay Wonka'nın danslarına şahit olacağınız eğlenceli bir çocuk müzikalidir

Mekan: Şişli Tiyatrosu

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 14:00Oyuncular: Savaş Aktürk, İsmihan Celasun

Anadolu Yakası

Zengin Mutfağı

Tür: Komedi / Tarihi Dram

Konu: 15-16 Haziran 1970 işçi eylemlerinin zengin bir ailenin mutfağına yansıması anlatılır. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları, toplumdaki bu büyük değişimden kendi paylarına düşeni alırlar.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:30 / 31 Mayıs Pazar – 17:00

Oyuncular: Şener Şen, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Gizem Ergün, Uğur Arda Başkan

En Sevdiğinden Başla

Tür: Dram / Modern

Konu: İki genç sanatçının, evlilikleri ve sanat arzuları arasında, hem hayatla hem de birbirleriyle olan mücadelelerini, üretim süreçlerindeki kimlik sorgulamalarını konu alan devised tekniğiyle üretilmiş yeni bir metindir.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:30 / 31 Mayıs Pazar – 20:30

Oyuncular: Nezaket Erden, Hakan Emre Ünal, Elif Aydın, Barkın Sarp, Mert Yılmaz Yıldırım, Sudem Tiryakigil

Şeylerin Şekli

Tür: Komedi / Dram

Konu: Neil LaBute'un kaleme aldığı aşk, sanat, etik ve manipülasyon temaları üzerine kurulu, hem sanatın hem de ilişkilerin görünmeyen yüzüne ışık tutan çarpıcı bir oyundur.

Mekan: Kadıköy Boa Sahne

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Samet Safa Sökmen, Burcu Söyler, Ceren Akça, Burak Cankurtaran

Ben Burada Yaşıyordum

Tür: Dram / Politik Eleştiri

Konu: Henrik Ibsen'in 'Bir Halk Düşmanı' metninden yola çıkarak üretilen oyunda, Deli Ökkeş adlı kasabada hasat şenliği sırasında hakikatlerin açığa çıkmasıyla sermayenin acımasız yüzü ve insan hayatının değeri sorgulanır.

Mekan: Kadıköy Boa Sahne

Saat: 31 Mayıs Pazar – 19:00

Oyuncular: Helin Uzun, Kiraz Tosun, Tolgahan Ener, Başak Kara

Uyanışlar

Tür: Absürt / Deneysel

Konu: Gerçek ile rüya arasındaki çizginin silikleştiği bir dünyada, bireyin kendi farkındalığıyla yüzleşmesini sahneye taşıyan çok katmanlı bir sahne deneyimidir.

Mekan: Pax Sahne

Saat: 31 Mayıs Pazar – 20:30

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Stand Up-The Harp Kadıköy

Tür: Stand-up / Komedi

Konu: Şehrin en tanıdık komedyenlerinin hikayelerine ortak olacağınız, haftanın stresini atmak için düzenlenen çoklu stand-up komedi şovudur.

Mekan: The Harp Sahne Kadıköy

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 21:00

Oyuncular: Çeşitli Komedyenler

Küçük Kadınlar

Tür: Dram / Uyarlama

Konu: Klasik bir eserden uyarlanan, etkileyici hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyen ve sahne performanslarıyla büyüleyen bir tiyatro deneyimidir.

Mekan: Kartal Ada Sanat Tiyatrosu

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 19:15

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
