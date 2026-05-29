İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 30-31 Mayıs 2026 Tiyatro Oyunları

Zengin Mutfağı

Tür: Komedi / Tarihi Dram

Konu: 15-16 Haziran 1970 işçi eylemlerinin zengin bir ailenin mutfağına yansıması anlatılır. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları, toplumdaki bu büyük değişimden kendi paylarına düşeni alırlar.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:30 / 31 Mayıs Pazar – 17:00

Oyuncular: Şener Şen, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Gizem Ergün, Uğur Arda Başkan

En Sevdiğinden Başla

Tür: Dram / Modern

Konu: İki genç sanatçının, evlilikleri ve sanat arzuları arasında, hem hayatla hem de birbirleriyle olan mücadelelerini, üretim süreçlerindeki kimlik sorgulamalarını konu alan devised tekniğiyle üretilmiş yeni bir metindir.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:30 / 31 Mayıs Pazar – 20:30

Oyuncular: Nezaket Erden, Hakan Emre Ünal, Elif Aydın, Barkın Sarp, Mert Yılmaz Yıldırım, Sudem Tiryakigil

Şeylerin Şekli

Tür: Komedi / Dram

Konu: Neil LaBute'un kaleme aldığı aşk, sanat, etik ve manipülasyon temaları üzerine kurulu, hem sanatın hem de ilişkilerin görünmeyen yüzüne ışık tutan çarpıcı bir oyundur.

Mekan: Kadıköy Boa Sahne

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Samet Safa Sökmen, Burcu Söyler, Ceren Akça, Burak Cankurtaran

Ben Burada Yaşıyordum

Tür: Dram / Politik Eleştiri

Konu: Henrik Ibsen'in 'Bir Halk Düşmanı' metninden yola çıkarak üretilen oyunda, Deli Ökkeş adlı kasabada hasat şenliği sırasında hakikatlerin açığa çıkmasıyla sermayenin acımasız yüzü ve insan hayatının değeri sorgulanır.

Mekan: Kadıköy Boa Sahne

Saat: 31 Mayıs Pazar – 19:00

Oyuncular: Helin Uzun, Kiraz Tosun, Tolgahan Ener, Başak Kara

Uyanışlar

Tür: Absürt / Deneysel

Konu: Gerçek ile rüya arasındaki çizginin silikleştiği bir dünyada, bireyin kendi farkındalığıyla yüzleşmesini sahneye taşıyan çok katmanlı bir sahne deneyimidir.

Mekan: Pax Sahne

Saat: 31 Mayıs Pazar – 20:30

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Stand Up-The Harp Kadıköy

Tür: Stand-up / Komedi

Konu: Şehrin en tanıdık komedyenlerinin hikayelerine ortak olacağınız, haftanın stresini atmak için düzenlenen çoklu stand-up komedi şovudur.

Mekan: The Harp Sahne Kadıköy

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 21:00

Oyuncular: Çeşitli Komedyenler

Küçük Kadınlar

Tür: Dram / Uyarlama

Konu: Klasik bir eserden uyarlanan, etkileyici hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyen ve sahne performanslarıyla büyüleyen bir tiyatro deneyimidir.

Mekan: Kartal Ada Sanat Tiyatrosu

Saat: 30 Mayıs Cumartesi – 19:15

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor