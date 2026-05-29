article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bodrum’da Fenalaşan Reha Muhtar Hastaneye Kaldırıldı

Bodrum’da Fenalaşan Reha Muhtar Hastaneye Kaldırıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2026 - 23:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Muhtar'ın son durumuyla ilgili açıklama eski eşi Deniz Uğur'dan geldi. 

Kaynak: Patronlar Dünyası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonculuk tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca sunduğu haber programları ve kendine has ekran diliyle hafızalara kazınmayı başardı.

Türk televizyonculuk tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca sunduğu haber programları ve kendine has ekran diliyle hafızalara kazınmayı başardı.

1990'lı ve 2000'li yıllarda televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Muhtar, sert üslubu, çarpıcı sunum tarzı ve gündem yaratan programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 

Televizyon kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Muhtar, yıllar boyunca hem mesleki başarıları hem de özel yaşamıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü. Son dönemde ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü televizyoncu, geçtiğimiz haftalarda son haliyle gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat bu sefer ne yazık ki sağlık durumuyla gündeme geldi.

Fakat bu sefer ne yazık ki sağlık durumuyla gündeme geldi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Reha Muhtar, Bodrum'da dün akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Muhtar'ın ilk kontrollerinin ardından kendisine kalp yetmezliği teşhisi konulduğu öğrenildi. 

Hastanede tedavi altına alınan ünlü televizyoncunun sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Haber kısa sürede sosyal medyada yayılırken, sevenleri de Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı.

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından gözler eski eşi Deniz Uğur'a çevrildi.

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından gözler eski eşi Deniz Uğur'a çevrildi.

Geçmişte olaylı bir boşanma süreci yaşayan ikiliden Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son durum hakkında bilgi verdi. Uğur paylaşımında, 'Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Deniz Uğur'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Reha Muhtar için geçmiş olsun mesajları da peş peşe geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın