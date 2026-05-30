Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 30 - 31 Mayıs Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 03:38
Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Bursa'nın öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 30-31 Mayıs tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Sezer Sarıgöz Konseri: 31 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da enerjik sahnesi ve sevilen pop şarkılarıyla dinleyicilere harika bir pazar akşamı yaşatacak.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Evrencan Gündüz Konseri: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sıcak akustik tarzı ve samimi vokaliyle kalpleri ısıtan bir müzik şöleni sunuyor.

Ankara'da Bu Hafta Sonunun Alternatif / Rock Konserleri

  • Bad Badger: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.21'de Haymatlos Mekan'da sert ve alternatif tınılarıyla başkentin yer altı müzik sahnesine farklı bir soluk getiriyor.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • 2016 Hits: 31 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara'da yakın geçmişin en sevilen liste başı şarkıları eşliğinde kesintisiz bir eğlence vadediyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Hande Yener: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da pop müziğin kraliçesi olarak enerjik hitleriyle Alaçatı sahillerini ısıtacak.

  • Emre Altuğ: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'te OM Paparazzi'de dillerden düşmeyen romantik ve hareketli parçalarıyla nostaljik bir rüzgar estiriyor.

  • Meltem Hayırlı: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Fil In Beach Resort'ta bayram eğlencesini hız kesmeden sürdürüyor. 

İzmir'de Bu Hafta Sonu Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Kalben Gerçek Adınız Mı? Konseri: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Rene Lokal'de kendine has tarzı ve içten sözleriyle hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonunun Rock & Alternatif Konserleri

  • RETRO ROCK: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de 6:45 KK Bornova'da geçmişin en sevilen rock tınılarını yeniden sahneye taşıyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Y Club Culture: 2000s Disco Night: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Köşk Alsancak'ta disko topunun altında 2000'lerin ritmini tutturuyor.

  • Kerimcan Durmaz: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'te Avalon Alaçatı'da bitmek bilmeyen enerjisiyle Alaçatı gecelerine damga vuracak.

  • Nezir Kara: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59'da Noche Alaçatı'da setin başına geçerek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyi sürdürüyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonunun Özel Etkinlikleri ve Bayram Eğlenceleri

  • Shine Kurban Bayramı Etkinlik Programı: 30 Mayıs tarihinde Summer Shine Club'da bayrama özel hazırlanan geniş kapsamlı programıyla dolu dolu geçecek günlerin müjdesini veriyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Baneva: 31 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Hayal Kahvesi Bursa'da yeni nesil rap ritimleri ve dinamik sahne performansıyla tatilin son gününe damgasını vuruyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Doksanlar Diskosu: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da o çok özlenen Türkçe pop klasikleriyle retro bir eğlence sunarak nostalji rüzgarları estiriyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Kahvaltı Konseri: Akustik Canlı Müzik Eşliğinde Serpme Kahvaltı: 31 Mayıs Pazar günü saat 10.45'te Gibi Cafe Sahne & Mutfak'ta tatilin son gününe enfes lezzetler ve ruhu dinlendiren akustik tınılarla harika bir başlangıç yaptırıyor.

Eskişehir'de Bayrama Özel Konserler

  • Türkçe Pop Gecesi (Bayrama Özel Gece): 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de en sevilen Türkçe pop hitleriyle bayram coşkusunu kesintisiz bir dans eğlencesine dönüştürüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
