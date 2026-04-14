Misafirlerine Yaptığı Yuvalama Hayatını Değiştirdi: Artık Siparişlere Yetişemiyor!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 13:56

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Şahide Ulukök'ün bayramda misafirlerine ikram ettiği geleneksel yuvalama, bugün onu kendi işinin patronu yapan bir başarı serüvenine dönüştü. Gelen samimi övgüler ve tavsiyeler üzerine kendi atölyesini kuran Ulukök, hemşehrilerinin ve farklı şehirlerden gelen müşterilerin yoğun ilgisi nedeniyle artık siparişlere yetişemiyor. Misafir odasında başlayan bu lezzet yolculuğu, sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmayıp çevresindeki ev kadınları için de önemli bir istihdam kapısı araladı.

Kaynak: İHA

Gaziantep’in tescilli lezzetlerinden yuvalamayı bayramda evine gelen misafirlerine ikram eden 55 yaşındaki Şahide Ulukök, o gün aldığı övgülerle hayatını değiştirecek bir adıma imza attı.

Misafirlerinden gelen 'Neden bir işletme açıp bunu üretmiyorsun?' tavsiyesini dinleyen Ulukök, bugün hem yöresel bir geleneği yaşatıyor hem de kadınlara istihdam sağlıyor.

Mutfaktan Üretim Tesisine Uzanan Yol

Yaklaşık 10 yıl önce bir bayram sabahı filizlenen bu fikir, Ulukök'ün piyasa araştırması yapıp kendi sermayesiyle küçük bir atölye kurmasıyla gerçeğe dönüştü. Başlangıçta tek bir makine ve iki kişiyle yola çıkan girişimci kadın, yuvalamanın yanı sıra içli köfte ve mantı üretimine de başladı. Siparişler artıp taleplere yetişemez hale geldiğinde ise KOSGEB’e başvurarak aldığı destekle makine parkurunu genişletti. Bu hamleyle üretimini seri hale getiren işletme, bugün günde 100 kilogram yuvalama üretecek konuma ulaştı.

Kadın Dayanışması Atölyeye Taşındı

Zahmetli bir yemek olan yuvalamanın eskiden kadınlar arası dayanışma ve imece usulüyle yapıldığını hatırlatan Ulukök, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almasıyla bu kültürün zayıfladığını belirtiyor. Kurduğu atölye ile bir anlamda bu boşluğu doldurduğunu ifade eden girişimci, aynı zamanda çevresindeki ev kadınlarına da ekonomik özgürlük alanı yaratıyor. Normal dönemlerde 5 kadına düzenli istihdam sağlayan işletme, Ramazan Bayramı gibi yoğun zamanlarda personel sayısını 12’ye kadar çıkarıyor.

Hedef Daha Fazla Kadına Ulaşmak

Devlet desteklerini doğru ve verimli bir şekilde kullanarak işini büyütmekten büyük memnuniyet duyan Şahide Ulukök, ürünlerini artık sadece Gaziantep'e değil, Türkiye'nin farklı illerine de gönderiyor. Gelecekteki en büyük amacı ise işleri daha da büyüterek çok daha fazla kadına istihdam sağlayabilmek.

İşletmenin çalışanlarından Fadime Mutlu da bu girişimin kendileri için ne ifade ettiğini şu sözlerle özetliyor: 'Şahide Hanım iyi ki bu iş yerini kurmuş. Bizim gibi ev hanımlarına iş kapısı oldu. Evde oturmak yerine çalışıp kendi ekmeğimizi kazanıyoruz. Başka kadınların da böyle fırsatlar bulup çalışma hayatında başarılı olmasını dilerim.'

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
