Misafirlerine Yaptığı Yuvalama Hayatını Değiştirdi: Artık Siparişlere Yetişemiyor!

Zahmetli bir yemek olan yuvalamanın eskiden kadınlar arası dayanışma ve imece usulüyle yapıldığını hatırlatan Ulukök, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almasıyla bu kültürün zayıfladığını belirtiyor. Kurduğu atölye ile bir anlamda bu boşluğu doldurduğunu ifade eden girişimci, aynı zamanda çevresindeki ev kadınlarına da ekonomik özgürlük alanı yaratıyor. Normal dönemlerde 5 kadına düzenli istihdam sağlayan işletme, Ramazan Bayramı gibi yoğun zamanlarda personel sayısını 12’ye kadar çıkarıyor.

Hedef Daha Fazla Kadına Ulaşmak

Devlet desteklerini doğru ve verimli bir şekilde kullanarak işini büyütmekten büyük memnuniyet duyan Şahide Ulukök, ürünlerini artık sadece Gaziantep'e değil, Türkiye'nin farklı illerine de gönderiyor. Gelecekteki en büyük amacı ise işleri daha da büyüterek çok daha fazla kadına istihdam sağlayabilmek.

İşletmenin çalışanlarından Fadime Mutlu da bu girişimin kendileri için ne ifade ettiğini şu sözlerle özetliyor: 'Şahide Hanım iyi ki bu iş yerini kurmuş. Bizim gibi ev hanımlarına iş kapısı oldu. Evde oturmak yerine çalışıp kendi ekmeğimizi kazanıyoruz. Başka kadınların da böyle fırsatlar bulup çalışma hayatında başarılı olmasını dilerim.'