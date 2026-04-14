Misafirlerine Yaptığı Yuvalama Hayatını Değiştirdi: Artık Siparişlere Yetişemiyor!
Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Şahide Ulukök'ün bayramda misafirlerine ikram ettiği geleneksel yuvalama, bugün onu kendi işinin patronu yapan bir başarı serüvenine dönüştü. Gelen samimi övgüler ve tavsiyeler üzerine kendi atölyesini kuran Ulukök, hemşehrilerinin ve farklı şehirlerden gelen müşterilerin yoğun ilgisi nedeniyle artık siparişlere yetişemiyor. Misafir odasında başlayan bu lezzet yolculuğu, sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmayıp çevresindeki ev kadınları için de önemli bir istihdam kapısı araladı.
Kaynak: İHA
Gaziantep’in tescilli lezzetlerinden yuvalamayı bayramda evine gelen misafirlerine ikram eden 55 yaşındaki Şahide Ulukök, o gün aldığı övgülerle hayatını değiştirecek bir adıma imza attı.
Kadın Dayanışması Atölyeye Taşındı
