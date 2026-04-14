Anısı Var Diye Belediyenin Bankını Eve Götüren Kullanıcı Belediye Başkanının Radarından Kaçamadı

Anısı Var Diye Belediyenin Bankını Eve Götüren Kullanıcı Belediye Başkanının Radarından Kaçamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 13:17

Kozan’da yaşanan ilginç olayda, belediyeye ait bir bankın “anısı var” denilerek bir kullanıcı tarafından evine götürülmesi sosyal medyada gündem oldu. Durumdan haberdar olan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, olaya kayıtsız kalmayarak kullanıcıya doğrudan ulaşarak bankın yerine konulmasını istedi. Kısa sürede taraflar bir araya gelirken, bank da yeniden ait olduğu yere bırakıldı.

Bir kullanıcının belediye bankını alıp götürmesi Belediye Başkanı'nın radarından kaçmadı.

Bir kullanıcının belediye bankını alıp götürmesi Belediye Başkanı'nın radarından kaçmadı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, kullanıcıya 'Çaldığın o bankı yerine koy lütfen' yorumunu attı. Akabinde ikili buluşma gerçekleştirdi, bank tekrardan yerine döndü.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
