Anısı Var Diye Belediyenin Bankını Eve Götüren Kullanıcı Belediye Başkanının Radarından Kaçamadı

Kozan’da yaşanan ilginç olayda, belediyeye ait bir bankın “anısı var” denilerek bir kullanıcı tarafından evine götürülmesi sosyal medyada gündem oldu. Durumdan haberdar olan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, olaya kayıtsız kalmayarak kullanıcıya doğrudan ulaşarak bankın yerine konulmasını istedi. Kısa sürede taraflar bir araya gelirken, bank da yeniden ait olduğu yere bırakıldı.