Psikologlara Göre Toksik Pozitiflik İlişkinizi Nasıl Zehirliyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 15:37

İkili ilişkilerde sorunları sürekli iyimser bir tavırla örtbas etmeye dayanan 'toksik pozitiflik', partnerler arasındaki sahici bağı zedeleyen sessiz bir tehlikedir. Psikologlara göre, üzüntü veya öfke gibi doğal hislerin bastırılıp 'her şey güzel olacak' klişesine sığınılması, ilişkinin temelini oluşturan empatiyi zayıflatır. Bu yüzeysel iyimserlik hali, karşı tarafın duygusal deneyimini geçersiz kılarak sorunları büyütmekte ve çiftleri zamanla derin bir duygusal kopuşa sürüklemektedir.

Sürekli "Pozitif düşün, her şey güzel olacak!" veya "Bunda da bir hayır vardır" diyen sesler bazen size de yorucu ve gerçek dışı gelmiyor mu?

Yalnız değilsiniz. Psikoloji bilimi, sürekli mutlu olmaya zorlanmanın ve olumsuz duyguları reddetmenin ruh sağlığımıza ciddi zararlar verdiğini ortaya koyuyor. Bu duruma 'Toksik Pozitiflik' diyoruz.

Toksik Pozitiflik Neden Zararlıdır?

Sürekli 'iyi' görünmeye çalışmak masum bir çaba gibi görünse de, arka planda bedeninize ve zihninize ağır bedeller ödetir:

  • Fizyolojik Yıkım: Stanford Üniversitesi'nden araştırmacı James Gross'a göre, duyguları bastırmak sadece zihinsel bir eylem değildir; stres hormonlarını doğrudan artırır ve bağışıklık sistemini zayıflatır.

  • Geçersiz Kılınma ve Yalnızlık: Acı çeken birine 'üzülme' demek, onun hislerini yok saymaktır. Bu durum kişiyi anlaşılamamışlık hissine iter ve depresyon ile anksiyete riskini tırmandırır.

  • Duygusal Gelişime Engel: Yaşadığımız zorlukları 'her şey güzel olacak' klişesiyle minimize etmek, onlarla yüzleşip çözüm üretmemizi engeller.

Çözüm: "Duygusal Çeviklik"

Harvard Üniversitesi psikologlarından Susan David, bizi toksik pozitifliğin zararlarından koruyacak çok daha gerçekçi bir kavram sunuyor: Duygusal Çeviklik. Bu, hissettiğimiz her şeyle esnek, sağlıklı ve kendi değerlerimizle uyumlu bir şekilde ilişki kurma yeteneğidir.

  • Duygular Sadece His Değil, Veridir: Olumsuz duygular aslında yaşamın hayati bilgi kaynaklarıdır. Örneğin; öfkebir adaletsizlik karşısında harekete geçmemizi sağlarken, üzüntü empati yeteneğimizi ve diğer insanlarla olan sosyal bağlarımızı güçlendirir.

  • Mutluluk Peşinde Koşmanın Paradoksu: UC Berkeley'den Iris Mauss'un çalışmaları, mutluluğu bir saplantı haline getirip sürekli onun peşinden koşmanın, paradoksal bir şekilde insanı mutsuzluğa sürüklediğini gösteriyor.

Gerçek Gelişim İçin 3 Adım

Sağlıklı bir psikoloji için ihtiyacımız olan şey sürekli pozitiflik değil, duygusal dengedir. Bu dengeyi kurmak için uzmanların önerdiği yol haritası şudur:

  • Tanıyın: Yaşadığınız duyguyu reddetmeyin. 'Şu an hayal kırıklığı yaşıyorum' veya 'Buna gerçekten öfkelendim' diyerek duygunun adını koyun.

  • Kabul Edin: Olumsuz duyguların bize sınırlarımızı ve ihtiyaçlarımızı öğrettiğini unutmayın. Onları kabullenmek, dayanıklılığınızı (resilience) artırır ve problem çözme becerilerinizi geliştirir.

  • İfade Edin: Duyguları içinizde biriktirmek yerine yapıcı, otantik ve kendinize zarar vermeyecek şekilde dışa vurun.

'Acıyı hissetmeden büyüyemeyiz.' – Susan David

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
