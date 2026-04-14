Psikolojiye Göre Sürekli Geç Kalan İnsanların Şaşırtıcı Kişilik Özellikleri

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 16:28

Bugüne kadar sürekli geç kalmanın bir saygısızlık veya sorumsuzluk olduğunu düşündüyseniz, bilim tam aksini söylüyor. Psikolojiye göre bu kronik gecikmeler, basit bir umursamazlık değil; tamamen beynin zamanı farklı algılamasından kaynaklanan nörolojik bir durumdur.

İşte geç kalmanın psikolojik açıdan açıklaması...

Buluşmalara, toplantılara veya etkinliklere her zaman geç kalan o tanıdığınızı düşünün.

Toplumda genellikle 'saygısızlık', 'ilgisizlik' veya 'sorumsuzluk' olarak etiketlenen bu durum, psikoloji bilimine göre aslında bambaşka bir altyapıya sahip. San Diego State Üniversitesi ve zaman yönetimi uzmanlarının yaptığı araştırmalar, sürekli geç kalmanın bilinçli bir tercih olmadığını; tamamen beynin zamanı algılama biçimi ve kişilik özellikleriyle ilgili olduğunu gösteriyor.

Tip B Kişilik ve "Farklı" Bir Zaman Algısı

San Diego State Üniversitesi'nin araştırmasına göre, insanların zaman algısı kişilik tiplerine göre değişiyor.

  • Tip A bireyler (genellikle dakik olanlar) bir dakikayı ortalama 58 saniye olarak algılarken;

  • Tip B bireyler (genellikle geç kalanlar) aynı süreyi 77 saniye olarak deneyimliyor. Yani bu kişiler size kasten saygısızlık yapmıyor, sadece onlar için 10 dakika, sizin için 7 dakika gibi bir hızda akıyor.

Planlama Yanılgısı (Aşırı İyimserlik)

Sürekli geç kalan bireyler, bir işin ne kadar süreceğini tahmin ederken sistematik olarak aşırı iyimser davranırlar. Psikolojide 'planlama yanılgısı' (planning fallacy) olarak bilinen bu durum, geçmişteki gecikmelerden ders çıkarmayı engeller. Kişi her seferinde 'Bu kez kesin zamanında yetiştiririm' yanılgısına düşer.

Çoklu Görev (Multitasking) Tuzağı

Stanford Üniversitesi'nden araştırmalar, geç kalan kişilerin genellikle aynı anda birden fazla iş yapmaya (multitasking) eğilimli olduğunu gösteriyor. Ancak bir işten diğerine geçerken beynin yeniden odaklanması için harcanan zaman ('task switching penalty'), farkında olmadan büyük zaman kayıplarına ve dolayısıyla geç kalmalara yol açıyor.

Madalyonun Diğer Yüzü: Yaratıcılık ve Esneklik

Bu durumun sadece olumsuz yanları yok. Wharton Üniversitesi'nden Dr. Adam Grant'a göre, geç kalan insanlar genellikle kesin kurallara ve katı zamanlamalara bağlı kalmadıkları için anlık değişimlere daha kolay uyum sağlar ve çok daha yaratıcı, spontane çözümler üretebilirler.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
