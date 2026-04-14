Psikolojiye Göre Sürekli Geç Kalan İnsanların Şaşırtıcı Kişilik Özellikleri

San Diego State Üniversitesi'nin araştırmasına göre, insanların zaman algısı kişilik tiplerine göre değişiyor.

Tip A bireyler (genellikle dakik olanlar) bir dakikayı ortalama 58 saniye olarak algılarken;

Tip B bireyler (genellikle geç kalanlar) aynı süreyi 77 saniye olarak deneyimliyor. Yani bu kişiler size kasten saygısızlık yapmıyor, sadece onlar için 10 dakika, sizin için 7 dakika gibi bir hızda akıyor.

Planlama Yanılgısı (Aşırı İyimserlik)

Sürekli geç kalan bireyler, bir işin ne kadar süreceğini tahmin ederken sistematik olarak aşırı iyimser davranırlar. Psikolojide 'planlama yanılgısı' (planning fallacy) olarak bilinen bu durum, geçmişteki gecikmelerden ders çıkarmayı engeller. Kişi her seferinde 'Bu kez kesin zamanında yetiştiririm' yanılgısına düşer.

Çoklu Görev (Multitasking) Tuzağı

Stanford Üniversitesi'nden araştırmalar, geç kalan kişilerin genellikle aynı anda birden fazla iş yapmaya (multitasking) eğilimli olduğunu gösteriyor. Ancak bir işten diğerine geçerken beynin yeniden odaklanması için harcanan zaman ('task switching penalty'), farkında olmadan büyük zaman kayıplarına ve dolayısıyla geç kalmalara yol açıyor.

Madalyonun Diğer Yüzü: Yaratıcılık ve Esneklik

Bu durumun sadece olumsuz yanları yok. Wharton Üniversitesi'nden Dr. Adam Grant'a göre, geç kalan insanlar genellikle kesin kurallara ve katı zamanlamalara bağlı kalmadıkları için anlık değişimlere daha kolay uyum sağlar ve çok daha yaratıcı, spontane çözümler üretebilirler.