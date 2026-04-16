Günde Birkaç Dakikalık Yoğun Egzersiz 8 Kronik Hastalık Riskini Azaltıyor

Demans riskinde belirgin bir düşüş, tip 2 diyabette güçlü bir gerileme ve karaciğer yağlanmasıyla ilişkili hastalıklarda kayda değer iyileşme dikkat çekiyor. Bunun yanında genel ölüm riski, kronik solunum yolu hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıklarda da anlamlı düşüşler raporlanıyor. Kardiyovasküler olaylar ve kalp ritim bozukluklarında da benzer bir koruyucu etki gözlemlenmiş durumda.

Yüksek yoğunluklu egzersizin ne anlama geldiği ise oldukça basit bir ölçütle açıklanıyor. Egzersiz sırasında rahatça uzun cümleler kurulabiliyorsa tempo düşük ya da orta seviyede kabul ediliyor. Ancak nefesin belirgin şekilde hızlandığı ve sadece kısa kelimelerle konuşulabildiği anlar, yüksek yoğunluk seviyesine işaret ediyor. Hızlı yürüyüş, koşu, tempolu bisiklet sürme veya merdivenleri seri şekilde çıkma bu kategoriye giriyor.

Günlük hayata uyarlama kısmında ise büyük değişimlere gerek olmadığı özellikle öne çıkıyor. Kısa süreli yoğunluk artışları bile etkili kabul ediliyor. Örneğin yürüyüş sırasında kısa aralıklarla temponun yükseltilmesi, merdivenlerin hızlı çıkılması ya da gün içinde birkaç dakikalık tempolu hareketlerin eklenmesi yeterli olabiliyor.

Daha ileri yaş gruplarında ya da fiziksel kapasitesi sınırlı bireylerde ise yoğunluk seviyesi kişisel kapasiteye göre yeniden tanımlanıyor. Basit hareketlerin bile, doğru tempo ve efor düzeyiyle benzer faydalar sağlayabileceği ifade ediliyor.