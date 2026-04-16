Haberler
Yaşam
Günde Birkaç Dakikalık Yoğun Egzersiz 8 Kronik Hastalık Riskini Azaltıyor

Metehan Bozkurt
16.04.2026 - 13:53

Günlük yaşamın temposu içinde egzersize zaman ayırmak çoğu kişi için zorlayıcı olabiliyor. Ancak yeni bir araştırma, uzun saatler süren antrenmanlara gerek kalmadan da sağlığı korumanın mümkün olduğunu gösteriyor. Kısa süreli ancak yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitelerin, birçok kronik hastalığa karşı güçlü bir koruma sağladığı ortaya kondu.

Kaynak: https://www.escardio.org/news/press/p...
Bilimsel literatürde uzun süredir vurgulanan “daha fazla hareket et, daha az otur” yaklaşımı, yeni bir araştırmayla daha net bir çerçeveye oturdu.

European Heart Journal’da yayımlanan çalışma, günlük fiziksel aktivitenin çok küçük bir bölümünün bile yüksek yoğunluklu egzersize dönüştürülmesinin, birçok kronik hastalığa karşı belirgin bir koruma sağladığını ortaya koyuyor.

Araştırma, Birleşik Krallık Biobank verileri üzerinden yaklaşık 470 bin kişinin hareket alışkanlıklarını uzun vadeli olarak inceledi. Yaklaşık dokuz yıllık takip sürecinde elde edilen veriler, özellikle kısa süreli ama yoğun eforun sağlık sonuçlarında dikkat çekici farklar yarattığını gösterdi.

Bulgulara göre, toplam fiziksel aktivitesinin yalnızca yaklaşık yüzde 4’ünü yüksek yoğunluklu egzersizlere ayıran bireylerde, bu tür hareketleri hiç yapmayanlara kıyasla çok daha düşük hastalık riskleri gözlemlendi. Az miktarda ama düzenli yüksek tempolu aktivitenin bile etkisinin geniş bir sağlık yelpazesine yayıldığı görülüyor.

Veriler incelendiğinde risk azalması en çok şu alanlarda öne çıkıyor.

Demans riskinde belirgin bir düşüş, tip 2 diyabette güçlü bir gerileme ve karaciğer yağlanmasıyla ilişkili hastalıklarda kayda değer iyileşme dikkat çekiyor. Bunun yanında genel ölüm riski, kronik solunum yolu hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıklarda da anlamlı düşüşler raporlanıyor. Kardiyovasküler olaylar ve kalp ritim bozukluklarında da benzer bir koruyucu etki gözlemlenmiş durumda.

Yüksek yoğunluklu egzersizin ne anlama geldiği ise oldukça basit bir ölçütle açıklanıyor. Egzersiz sırasında rahatça uzun cümleler kurulabiliyorsa tempo düşük ya da orta seviyede kabul ediliyor. Ancak nefesin belirgin şekilde hızlandığı ve sadece kısa kelimelerle konuşulabildiği anlar, yüksek yoğunluk seviyesine işaret ediyor. Hızlı yürüyüş, koşu, tempolu bisiklet sürme veya merdivenleri seri şekilde çıkma bu kategoriye giriyor.

Günlük hayata uyarlama kısmında ise büyük değişimlere gerek olmadığı özellikle öne çıkıyor. Kısa süreli yoğunluk artışları bile etkili kabul ediliyor. Örneğin yürüyüş sırasında kısa aralıklarla temponun yükseltilmesi, merdivenlerin hızlı çıkılması ya da gün içinde birkaç dakikalık tempolu hareketlerin eklenmesi yeterli olabiliyor.

Daha ileri yaş gruplarında ya da fiziksel kapasitesi sınırlı bireylerde ise yoğunluk seviyesi kişisel kapasiteye göre yeniden tanımlanıyor. Basit hareketlerin bile, doğru tempo ve efor düzeyiyle benzer faydalar sağlayabileceği ifade ediliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
