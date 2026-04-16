Eşini “Kel Bırakan” 4 Burç: İlişkide En Çok Yoran Karakterler

Koç burcu ilişkide yüksek tempo demektir. İlk etapta bu enerji çekici ve canlıdır; ancak uzun vadede yorucu bir ritme dönüşebilir. Çünkü Koç için meseleler yarım kalmaz, her şey anında çözülmek zorundadır.

Sabırsız yapısı, ilişki içinde sürekli bir “hemen konuşalım” baskısı yaratır. Partner ise çoğu zaman daha sakin ilerlemek isterken Koç’un hızına ayak uydurmakta zorlanır. Bu uyumsuzluk zamanla gerilimi artırır.

Ayrıca Koç burcu geri adım atmakta zorlanır. Tartışmalar uzayabilir, küçük bir konu bile büyüyebilir. Ani çıkışlar ve hızlı duygu değişimleri de ilişkinin dengesini zaman zaman sarsabilir.