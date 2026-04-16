Eşini “Kel Bırakan” 4 Burç: İlişkide En Çok Yoran Karakterler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
İlişkiler her zaman tek bir çizgide ilerlemez; kimi zaman uyum, kimi zaman da karakter çatışmaları öne çıkar. Bazı burçlar ise güçlü ve baskın yapılarıyla bu dengeyi daha da zorlayabilir. Sabır, iletişim ve anlayışın sınandığı bu ilişkilerde, partnerler çoğu zaman kendini duygusal olarak daha fazla efor sarf ederken bulur.

Koç Burcu: Bitmeyen Enerji, Bitmeyen Tartışma Döngüsü

Koç burcu ilişkide yüksek tempo demektir. İlk etapta bu enerji çekici ve canlıdır; ancak uzun vadede yorucu bir ritme dönüşebilir. Çünkü Koç için meseleler yarım kalmaz, her şey anında çözülmek zorundadır.

Sabırsız yapısı, ilişki içinde sürekli bir “hemen konuşalım” baskısı yaratır. Partner ise çoğu zaman daha sakin ilerlemek isterken Koç’un hızına ayak uydurmakta zorlanır. Bu uyumsuzluk zamanla gerilimi artırır.

Ayrıca Koç burcu geri adım atmakta zorlanır. Tartışmalar uzayabilir, küçük bir konu bile büyüyebilir. Ani çıkışlar ve hızlı duygu değişimleri de ilişkinin dengesini zaman zaman sarsabilir.

Akrep Burcu: Yoğun Sevgi, Yüksek Kontrol Hissi

Akrep burcu ilişkide derin bağ kurar; fakat bu derinlik çoğu zaman yoğun bir sahiplenme duygusuna dönüşür. Sevgi arttıkça kontrol etme isteği de güçlenebilir.

Güven konusu Akrep için merkezdedir. Bu nedenle partneri sık sık sorgulama, detayları kurcalama ve geçmişi hatırlatma eğilimi gösterebilir. Bu durum zamanla ilişkide baskı hissi yaratabilir.

Duygusal iniş çıkışları da oldukça belirgindir. Bir gün yoğun ilgi gösterirken, ertesi gün geri çekilmesi partner için kafa karıştırıcı bir atmosfer oluşturabilir.

Başak Burcu: Mükemmeliyet Arayışı ve Sürekli Eleştiri

Başak burcu ilişkide düzen ve kusursuzluk ister. Ancak bu beklenti çoğu zaman partner üzerinde baskı oluşturan bir eleştiri mekanizmasına dönüşebilir.

En küçük detayları fark etmesi ve sürekli düzeltme ihtiyacı, karşı tarafta “ne yaparsam yapayım eksik kalıyor” hissi yaratabilir. Bu da zamanla motivasyon kırılmasına yol açar.

Ayrıca Başak burcu her konuyu analiz etme eğilimindedir. Basit meseleler bile detaylı sorgulamalara dönüşebilir. Duygusal ifadeden çok mantık odaklı yaklaşımı ise ilişkide mesafe hissi oluşturabilir.

Oğlak Burcu: Mesafe, Ciddiyet ve Duygusal Tutukluk

Oğlak burcu ilişkide güven ve sorumluluk verir; ancak duygusal ifade konusunda oldukça kapalı olabilir. Bu durum, partner açısından zamanla eksiklik hissi yaratır.

Sevgisini genellikle davranışlarıyla gösterir, sözlü ve duygusal ifadeleri sınırlıdır. Bu da ilişkide “duygu yokluğu” algısını güçlendirebilir.

Ayrıca iş ve hedef odaklı yapısı nedeniyle ilişki ikinci planda kalabilir. Tartışmalarda geri çekilme ve suskunluk eğilimi ise sorunların çözülmesini zorlaştırır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
